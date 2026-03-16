Altro che democrazia! Gli Stati Uniti esportano ben altro: perché Trump non si impegna sul traffico di minori invece che sui problemi degli altri Paesi come l’Iran?

C’è una contraddizione enorme, ben conosciuta, che pochi vogliono affrontare. Gli Stati Uniti continuano a presentarsi al mondo come il paese che esporta democrazia e libertà. Mandano soldati in giro per il pianeta, intervengono in guerre lontane, spiegano agli altri popoli come dovrebbe funzionare una società civile. Ma la domanda è semplice. Che senso ha esportare la democrazia se non sei nemmeno capace di proteggere i tuoi cittadini, soprattutto i tuoi bambini?

In Riverside County, in California, le autorità hanno recuperato 37 minori scomparsi durante un’operazione coordinata tra diverse agenzie federali e locali. Ragazzi tra i 14 e i 17 anni, alcuni spariti da mesi, altri da anni. In alcuni casi si sospetta lo sfruttamento sessuale e il traffico di esseri umani. Per una volta la storia ha avuto un finale relativamente positivo: quei ragazzi sono stati trovati vivi. Questo sistema di rotte è da anni utilizzato anche da reti criminali di traffico umano. Non è una teoria. È un problema riconosciuto da investigatori, ONG e autorità. Eppure, nonostante sia noto da anni, non sembra mai diventare una priorità politica mondiale.

Per essere onesta fino in fondo, bisogna dire che nella maggior parte di questi casi non si tratta di bambini rapiti per strada come nei film. Gli investigatori spiegano che in molti casi si tratta di ragazzi fragili, adolescenti con problemi familiari, giovani cresciuti in contesti difficili o dentro sistemi di assistenza sociale che non sempre riescono a proteggerli davvero. È un altro segnale inquietante di una società che si presenta come modello di civiltà ma che spesso lascia le famiglie e i giovani allo sbando. Perché la famiglia, piaccia o no, resta il primo biglietto da visita di un paese civile. Quando la famiglia crolla e il sistema sociale non riesce a intervenire, si creano vuoti enormi. E in quei vuoti si infilano i peggiori predatori.