Altro che democrazia! Gli Stati Uniti esportano ben altro: perché Trump non si impegna sul traffico di minori invece che sui problemi degli altri Paesi come l’Iran?

C’è una contraddizione enorme, ben conosciuta, che pochi vogliono affrontare. Gli Stati Uniti continuano a presentarsi al mondo come il paese che esporta democrazia e libertà. Mandano soldati in giro per il pianeta, intervengono in guerre lontane, spiegano agli altri popoli come dovrebbe funzionare una società civile. Ma la domanda è semplice. Che senso ha esportare la democrazia se non sei nemmeno capace di proteggere i tuoi cittadini, soprattutto i tuoi bambini?
In Riverside County, in California, le autorità hanno recuperato 37 minori scomparsi durante un’operazione coordinata tra diverse agenzie federali e locali. Ragazzi tra i 14 e i 17 anni, alcuni spariti da mesi, altri da anni. In alcuni casi si sospetta lo sfruttamento sessuale e il traffico di esseri umani. Per una volta la storia ha avuto un finale relativamente positivo: quei ragazzi sono stati trovati vivi. Questo sistema di rotte è da anni utilizzato anche da reti criminali di traffico umano. Non è una teoria. È un problema riconosciuto da investigatori, ONG e autorità. Eppure, nonostante sia noto da anni, non sembra mai diventare una priorità politica mondiale.
Per essere onesta fino in fondo, bisogna dire che nella maggior parte di questi casi non si tratta di bambini rapiti per strada come nei film. Gli investigatori spiegano che in molti casi si tratta di ragazzi fragili, adolescenti con problemi familiari, giovani cresciuti in contesti difficili o dentro sistemi di assistenza sociale che non sempre riescono a proteggerli davvero. È un altro segnale inquietante di una società che si presenta come modello di civiltà ma che spesso lascia le famiglie e i giovani allo sbando. Perché la famiglia, piaccia o no, resta il primo biglietto da visita di un paese civile. Quando la famiglia crolla e il sistema sociale non riesce a intervenire, si creano vuoti enormi. E in quei vuoti si infilano i peggiori predatori.
Come è possibile che un paese che manda i suoi soldati a combattere guerre in giro per il mondo in nome della libertà non riesca a fermare fino in fondo queste reti dentro casa propria? Come è possibile che il paese che si presenta come la più grande democrazia del mondo sia allo stesso tempo uno dei luoghi dove il traffico di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori continuano a esistere?
Secondo diversi rapporti internazionali, gli Usa sono sia paese di destinazione sia di transito per il traffico di minori, quindi è un problema molto grave sapere di questa epidemia di ped*fili. Il governo quindi conosce questa malattia che mangia il paese da decenni, se non di più (vedi appunto la lista Epstein), ma per qualche ragione si girano dall’altra parte.
Allora mi chiedo: i nostri soldati, mio marito, devono andare a combattere per questa cricca di ped*fili o, peggio, protettori di ped*fili? Il ped*filo è una persona disgustosa ma comunque malata, poco ci può fare di questa sua maledizione. Ma il protettore di ped*fili, quindi la Casa Bianca ( e parlo non solo di Trump ma di tutti quelli coinvolti) è ancora peggio, perché per interessi economici se ne frega dei propri cittadini e non oblitera il sistema criminale di traffico umano all’interno del paese! La sensazione è sempre la solita, appunto: che ci sia sempre più energia per bombardare paesi lontani, per gestire equilibri geopolitici o per sostenere alleanze strategiche internazionali.
La storia dei 37 minori ritrovati in California è una delle poche con un finale positivo, eppure in America i grandi mass media ne hanno parlato poco. Ma dovrebbe comunque farci riflettere su una realtà molto più grande. Se questi giovani sono stati recuperati, significa che molti altri non sono ancora stati trovati. E finché il traffico di esseri umani continuerà a esistere anche nel cuore delle democrazie occidentali, nessun paese potrà davvero dirsi civile fino in fondo, né insegnare agli altri.