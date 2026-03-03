La casa degli orrori: ventuno bambini nati con la maternità surrogata sono stati trovati rinchiusi in una villa misteriosa dopo che uno di loro è finito in ospedale con un’emorragia cerebrale

Questa assenza di controlli ha reso possibile quello che, stando alle indagini, potrebbe essere un sistema di acquisizione di bambini attraverso contratti di surrogacy che aggira qualsiasi forma di supervisione pubblica. Kayla Elliott, 26 anni, vive in Texas e ha già quattro figli. Quando è stata contattata da Mark Surrogacy, le è stato mostrato un profilo della coppia in stile "dating app": due persone affettuose che desideravano allargare la propria famiglia e cercavano una surrogata da trattare come "parente allargata". Un'immagine rassicurante, costruita per abbassare le difese. Solo in seguito, Kayla è stata aggiunta a una chat di Facebook con altre donne che avevano lavorato con la coppia. Sono iniziati da lì i dubbi. Si parlava della possibilità che i bambini venissero venduti e del fatto che Silvia Zhang fosse la vera proprietaria e responsabile dell'agenzia, non un semplice membro della coppia in cerca di figli. Quando la vicenda è esplosa, diverse donne erano ancora in gravidanza per conto della coppia. Le surrogate, che avevano creduto di portare in grembo un bambino destinato a una famiglia amorevole, si sono trovate in una situazione kafkiana: a chi consegnare il neonato? Come proteggere una vita già concepita. L'Fbi e i servizi di protezione minorile della California sono stati coinvolti nelle indagini. Il caso è diventato uno dei più complessi nella storia recente della tutela dell'infanzia americana.