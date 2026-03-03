Corona a Falsissimo scarica Vannacci dopo la telefonata per farlo entrare nel partito? Parla Adinolfi: “Farò io da mediatore, ma se continueranno a essere incompatibili dovrò sceglierne solo uno”

Un nuovo partito si potrebbe affacciare nell'agone politico italiano. Un triumvirato 4.0, basato sulla difesa dei valori morali, della cristianità e della famiglia. Altro che Cesare, Pompeo e Crasso: Mario Adinolfi, il Generale Vannacci e Fabrizio Corona. Il progetto era stata lanciato qualche settimana fa dal leader de Il Popolo della Famiglia dopo la scissione fra la Lega e Vannacci. Ieri un altro pezzo del puzzle ha esplicitato la sua intenzione di entrare in politica. Fabrizio Corona, nella nuova puntata di Falsissimo, ha annunciato che con i soldi che ricaverà dal risarcimento di Mediaset nei suoi confronti pagherà la campagna elettorale per il suo partito. Un partito per i giovani, alternativo alle destre come alla sinistra, ma niente alleanza con Vannacci: “Io non mi misuro con Vannacci, che mi ha telefonato... Che voleva che partecipassi con lui a quel ca**o di partito, come CasaPound, come le destre. Io non mi faccio comprare”. Ma allora l'utopia di Adinolfi è già naufragata? Lo abbiamo chiamato per chiederglielo:
“Io parlo con Fabrizio abitualmente, quindi sono al corrente della situazione. Lui ha un’ambizione politica, l’ambizione di fare un partito. Nel frattempo Vannacci sta costituendo il suo partito: proprio in queste ore è partito il tesseramento a “Futuro Nazionale”. Io ho il mio partito: il 22-23 marzo sono candidato alla Camera alle suppletive in Veneto con il Popolo della Famiglia, che è il mio partito e che esiste da dieci anni.
Ho proposto sia a Corona sia a Vannacci una collaborazione a tre. Ho fatto anche un’immagine, che è uscita su Google e che ha suscitato un po’ di discussioni, proprio di una triade immaginata per costruire una realtà alternativa all’attuale centrodestra e all’attuale centrosinistra, che fosse unitaria.
È un progetto che continuo a coltivare e fin dall’inizio ho detto che è un progetto che si scontra con gli ego dei protagonisti: l’ego di Vannacci, l’ego di Corona e anche il mio. Quando c’è di mezzo l’ego, in politica è sempre difficile mettere insieme persone diverse.
Ciò non toglie che esistano dei minimi comuni denominatori che potrebbero tenere insieme queste tre realtà. Io, che sono equidistante dai due ma allo stesso tempo ho un dialogo con entrambi, continuerò a coltivare il progetto di fare da federatore di queste realtà. Poi, se le incompatibilità continueranno a essere evidenti, sceglierò uno dei due a cui guidare il mio know-how politico, perché peraltro da dieci anni facciamo le elezioni politiche ed europee in tutta Italia”.
Ma costruire un partito non è semplice...
“Siamo dotati degli strumenti per costruire qualcosa di concreto, perché tra dire di voler fare un partito e fare un partito che si presenta alle elezioni ci sono di mezzo centinaia di tecnicismi che bisogna saper padroneggiare. Lo spiego già a Fabrizio Corona nelle nostre conversazioni.
Dico sempre che su questo terreno bisogna studiare molto. Lui, devo dire, è una persona molto intelligente e ha capito che bisogna studiare. È legato a un’idea di investimento importante, milionario, a sostegno di questo partito; tant’è che nel video parla di realizzarlo con i risarcimenti che otterrà dalle cause legali. Quindi ha una logica, un progetto.
Alla logica del progetto bisogna però accompagnare la competenza tecnica, perché è come mettere una macchina di Formula 1 in pista: se vuoi essere competitivo a certi livelli devi sapere esattamente, nel dettaglio, come funziona quella macchina. Questa competenza Fabrizio ancora non ce l’ha, però sarò più che lieto di aiutarlo ad acquisirla, perché secondo me è uno strumento decisivo”.
A che elettorato si rivolgerà Fabrizio Corona?
“Alle prossime elezioni politiche potrebbe coinvolgere un segmento importante della popolazione, cioè i giovani. Durante il video ha fatto esplicitamente riferimento a un partito per i giovani e considero questo un indirizzo intelligente, perché moltissimi giovani non vanno a votare. In questi mesi in cui sono stato vicino alla vicenda di Fabrizio, più che altro per tutelare la sua libertà di espressione — che a mio avviso è la libertà di espressione di tutti noi — ho potuto verificare quanta presa abbia sui giovani.
Dal punto di vista della qualità della democrazia, la presenza di un partito guidato da Fabrizio Corona potrebbe avere anche un ruolo pedagogico rispetto alle istituzioni e al rapporto tra le giovani generazioni e la democrazia. Lo considero quindi un’evoluzione positiva delle idee complessive e delle forme di impegno che Fabrizio Corona sta assumendo nei confronti della società”.
E quali sarebbero i valori su cui si impernierebbe questo partito?
“Il primo valore è proprio quello della libertà di espressione, che lui sta difendendo come un leone, come dovrebbe fare un sistema del giornalismo e dei giornalisti professionisti, categoria a cui io appartengo, e che invece spesso si è rifugiato nel territorio dell’omertà. L’idea che si possa dare battaglia anche ai potenti, ai potentissimi, ai ricchissimi, in nome della verità, è un’idea che mi affascina molto e che può affascinare in particolare i più giovani.
Penso poi alla difesa della Costituzione repubblicana, a partire dall’articolo 21: difendere l’articolo 21 significa difendere non la libertà di Fabrizio Corona, ma la libertà di ciascuno di noi.
Se posso aggiungere, c’è anche il valore della famiglia. Credo sia chiaro che Fabrizio Corona stia facendo tutto questo, esponendosi anche a rischi enormi, anche in memoria della figura paterna. Esiste un comandamento fondamentale per noi cattolici, per noi credenti: 'Onora il padre e la madre'.
Ecco, Fabrizio Corona sta rendendo onore a suo padre con questa azione. Ho avuto modo di vedere anche alcune tenerezze che ha come padre nei confronti del figlio piccolo: credo che abbia scoperto il valore profondo che unisce tutti noi. Tutti noi siamo stati figli: è l’unica esperienza che ci accomuna davvero. Siamo tutti stati partoriti dal ventre di una donna e siamo stati figli. È l’unica esperienza che ci rende davvero fratelli. Averlo visto onorare la figura paterna ed essere così qualitativamente — e forse anche quantitativamente — dedicato al figlio nato da poco mi ha convinto che il valore cruciale su cui esiste anche un terreno d’intesa fra me e Fabrizio sia proprio quello della famiglia”.