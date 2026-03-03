Corona a Falsissimo scarica Vannacci dopo la telefonata per farlo entrare nel partito? Parla Adinolfi: “Farò io da mediatore, ma se continueranno a essere incompatibili dovrò sceglierne solo uno”

Un nuovo partito si potrebbe affacciare nell'agone politico italiano. Un triumvirato 4.0, basato sulla difesa dei valori morali, della cristianità e della famiglia. Altro che Cesare, Pompeo e Crasso: Mario Adinolfi, il Generale Vannacci e Fabrizio Corona. Il progetto era stata lanciato qualche settimana fa dal leader de Il Popolo della Famiglia dopo la scissione fra la Lega e Vannacci. Ieri un altro pezzo del puzzle ha esplicitato la sua intenzione di entrare in politica. Fabrizio Corona, nella nuova puntata di Falsissimo, ha annunciato che con i soldi che ricaverà dal risarcimento di Mediaset nei suoi confronti pagherà la campagna elettorale per il suo partito. Un partito per i giovani, alternativo alle destre come alla sinistra, ma niente alleanza con Vannacci: “Io non mi misuro con Vannacci, che mi ha telefonato... Che voleva che partecipassi con lui a quel ca**o di partito, come CasaPound, come le destre. Io non mi faccio comprare”. Ma allora l'utopia di Adinolfi è già naufragata? Lo abbiamo chiamato per chiederglielo:

“Io parlo con Fabrizio abitualmente, quindi sono al corrente della situazione. Lui ha un’ambizione politica, l’ambizione di fare un partito. Nel frattempo Vannacci sta costituendo il suo partito: proprio in queste ore è partito il tesseramento a “Futuro Nazionale”. Io ho il mio partito: il 22-23 marzo sono candidato alla Camera alle suppletive in Veneto con il Popolo della Famiglia, che è il mio partito e che esiste da dieci anni.

Ho proposto sia a Corona sia a Vannacci una collaborazione a tre. Ho fatto anche un’immagine, che è uscita su Google e che ha suscitato un po’ di discussioni, proprio di una triade immaginata per costruire una realtà alternativa all’attuale centrodestra e all’attuale centrosinistra, che fosse unitaria.

È un progetto che continuo a coltivare e fin dall’inizio ho detto che è un progetto che si scontra con gli ego dei protagonisti: l’ego di Vannacci, l’ego di Corona e anche il mio. Quando c’è di mezzo l’ego, in politica è sempre difficile mettere insieme persone diverse.

Ciò non toglie che esistano dei minimi comuni denominatori che potrebbero tenere insieme queste tre realtà. Io, che sono equidistante dai due ma allo stesso tempo ho un dialogo con entrambi, continuerò a coltivare il progetto di fare da federatore di queste realtà. Poi, se le incompatibilità continueranno a essere evidenti, sceglierò uno dei due a cui guidare il mio know-how politico, perché peraltro da dieci anni facciamo le elezioni politiche ed europee in tutta Italia”.