Chi prenderà il posto di Lovaglio a Mps? Parla Massaro, tra i maggiori esperti di banche in Italia: "Fabrizio Palermo è il più quotato, ma c'è un problema..."

A proposito, a che punto è l’inchiesta delle toghe milanesi sulla scalata a Generali tramite Mps via Mediobanca, essendo che questi ultimi due istituti hanno dato il via alla fusione?

Le indagini stanno andando avanti. Si sta verificando l’ipotesi che vi sia stato un patto occulto tra Caltagirone e Delfin per prendere il controllo di Generali. Questa nasce da un esposto della vecchia di Mediobanca a sua volta derivante da una querela per diffamazione. Secondo l’ipotesi dei magistratilanche l’operazione di scalata di Montepaschi nei confronti di Mediobanca sarebbe stata funzionale ad avere il controllo su Generali, perché sarebbero state unite le quote di Mediobanca con quelle di Caltagirone e con quelle di Delfin in Generali essendo i due soggetti soci anche di Montepaschi. In tutto questo Luigi Lovaglio, l’ad della banca senese, sarebbe stato il concorrente esterno di questo concerto occulto che avrebbe contribuito con la scalata del Montepaschi a Mediobanca al concerto dei due soci principali. Ora bisogna vedere se la magistratura troverà le prove oltre ogni ragionevole dubbio. Che le mosse siano state parallele tra Caltagirone e Delfin in questi ultimi anni è cosa nota e scritta da tutti i giornali, tra cui noi di Milano Finanza che abbiamo raccontato appunto le vite parallele dei due investitori.

Lovaglio adesso è stato escluso dalla lista del Cda. Chi potrebbe essere il suo potenziale successore, visti un po' gli equilibri degli azionisti?

La situazione nel Monte dei Paschi è totalmente inedita. Per la prima volta si sta votando un consiglio di amministrazione con le nuove regole della legge Capitali che hanno riscritto le norme sulla lista del Cda. Il risultato qual è? Che il consiglio uscente ha esaminato una serie di profili e ha presentato una lista di candidati che sono più dei posti a disposizione. Questo perché secondo la legge ci sarà una seconda votazione nominativa sui nomi da selezionare all'interno della lista del Cda, se arriverà prima, come è probabile. Ed è per questo che ci sono tre amministratori delegati come possibili candidati, cioè Fabrizio Palermo, Corrado Passera e Carlo Vivaldi. In teoria è possibile che uno di questi tre o due di questi tre o che il primus inter pares che tutti considerano essere Fabrizio Palermo possa venire – ma è difficile – impallinato. In ogni caso la legge prevede espressamente che tutti i soci votino nominativamente per i singoli candidati quindi la lista deve averne più a disposizione per poter dare effettivamente ai soci una libertà di scelta. Il candidato considerato più probabile è Fabrizio Palermo perché è il candidato sostenuto dal socio più forte che c'è in questo momento nel Monte Paschi, ovvero Caltagirone, anche se non può da solo e di per sé esprimere la governance perché opera come socio finanziario, ma dato che Delfin , l'altro socio importante, di fatto si è tenuto fuori dalla scelta dei consiglieri tanto da non avere nessun candidato nella lista che è riconducibile ai Del Vecchio, chiaramente il socio Caltagirone, che è il secondo azionista, acquista una rilevanza notevole all'interno del Monte dei Paschi. Fabrizio Palermo è un manager da sempre vicino a Caltagirone. Lo ha candidato nella sua lista di minoranza nel board di Generali. Fabrizio Palermo è il manager ex Ceo della Cdp e attuale ceo di Acea che ha dato una mano a preparare il piano alternativo per Generali che Caltagirone ha presentato nel 2022 quando presentò una sua lista in Generali con un candidato Ceo, un candidato presidente, lista che poi però non è stata votata dal mercato. Quindi si ritiene che Fabrizio Palermo sia il candidato più forte, anche se ha dalla sua un problema procedurale, o meglio - diciamo - un presunto problema curricolare dato dal fatto che non ha mai guidato effettivamente una banca. La Bce ha invece richiesto una significativa esperienza nel settore bancario. È anche vero che Palermo però è stato amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti che è un gigante che gestisce quasi 300 miliardi di risparmio postale e quindi potrebbe essere assimilata a una banca anche se la Cassa Depositi e Prestiti tecnicamente non è vigilata dalla Banca Centrale. In alternativa c'è Corrado Passera che però ha fatto sapere informalmente di essersi tirato fuori dalla corsa. La partita è sicuramente aperta perché bisogna vedere come e cosa decideranno i soci. Lovaglio si dice che stia per fare, che stia valutando se entrare in una lista alternativa presentata da un socio al 3%, Girondi, che è un industriale lombardo molto importante e che ha avuto tante esperienze come azionista di banche. Per esempio è stato a lungo azionista del Banco Bpm, però Lovaglio non ha ancora sciolto la riserva e non si sa neanche se questa lista alla fine ci sarà. Lo si vedrà entro il 21 marzo, è il giorno in cui devono essere presentate tutte le liste alternative.