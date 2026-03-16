Mahmood "perseguitato"? No, è solo che non sa fare le interviste (ma il suo team di comunicazione era già in Spagna?)

Mahmood è sempre stato un timido. Ancora prima della fama che non gli è arrivata subito, anzi. Ha fatto in tempo a ritrovarsi scartato da X Factor, alle fasi iniziali. Ed è tornato a fare il cameriere per campare. Poi la partecipazione a un primo Sanremo Giovani con il (bel) brano 'Dimentica', passato in sordina. E, di nuovo, è tornato a fare il cameriere. A quel Festival c'ero, perdonate l'intromissione, e l'ho intervistato: non parlava. Non per snobismo o chissà quale altro capriccio, proprio perché, lo ribadisco, è un timido. La mia era una chiacchiera video e, a un certo punto, non sapendo più cosa inventarmi, visto che la 'canzone' nel ritornello recitava 'Dimentica i morsi sul cuscino', ho preso due cuscini dal divano su cui eravamo e ci siamo lanciati in battaglia. Così, ho portato a casa un contenuto carino e (auspicabilmente) divertente da guardare. Ma il punto è che Mahmood, trovandosi davanti un microfono per cantare è un Dio. Se invece se lo ritrova davanti per parlare, preferirebbe non averla neanche una voce. Non è il suo. E come 'so' che la situazione sia messa ancora così oggi?

Il nostro rilascia pochissime interviste, sono stata a diverse conferenze di presentazione dei suoi dischi (o singoli), tornando a casa con la medesima impressione: che talento incredibile (per vocalità, performance, scrittura, tutto), ma quanto non gli va di raccontare e raccontarsi a parole. Zero. Basti vedere, negli anni, le sue storie IG quando scoppia qualche polemica. In genere non risponde, ma se durano nel tempo, posta una emoji e con quella pensa di chiudere la faccenda. Perfino sui propri social Mahmood non apre bocca quasi mai, è un dato di fatto, una scelta personale - e magari pure artistica. Questo, ovviamente, non è un problema. Lo diventa, però, nel momento in cui il suo team di comunicazione non se ne prende cura. E adesso spiego, perché ho lavorato anche in quel settore, come funzionano generalmente le interviste. Così magari veniamo a capo di cotanto ennesimo (e inutile) qui pro quo.