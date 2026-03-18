Oscar 2026, “F1” vince la statuetta per il miglior sonoro. Ma cosa ne pensano davvero quelli che l’hanno visto? Non è Rush o Senna, e alla fine va bene così

Il punto, però, è che F1 sa esattamente cosa vuole essere. Non ha nessuna pretesa di essere Rush o Senna (che spesso vengono citati nelle recensioni più critiche o negative), due film dove la Formula 1 era solo lo sfondo e al centro c’erano le persone: nel primo caso a tenerti incollato allo schermo c’è dualismo Lauda-Hunt, nel secondo la storia del grande Ayrton, e in entrambi i casi a essere evidenziate erano le loro fragilità e le loro ossessioni.

Kosinski e Pitt, invece, hanno fatto una scelta diversa e consapevole: costruire un racconto che potesse piacere a tutti, un film ad altissimo budget pensato per fare grandi incassi omaggiando uno sport che negli ultimi anni ha conquistato un pubblico completamente nuovo. E in quei termini funziona benissimo, soprattutto se lo vedi su uno schermo grande con un impianto audio che fa il suo dovere.