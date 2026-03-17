Kimi Antonelli come Ayrton Senna: dopo la vittoria in Cina i social impazzano tra date, numeri e somiglianze. Ma tutto bene?

Non è l’unico, anzi. Le stesse parole sono state riprese da milioni di utenti in giro per il mondo, con sempre la stessa immagine di copertina: da un lato Kimi in tuta rossa, quella del team Prema che l’ha portato dalla F4 alla F2, dall’altro Ayrton, con la stessa tuta rossa ma direttamente dagli anni vissuti in McLaren.

Li abbiamo letti in italiano, in inglese, in francese e pure in portoghese. Tutti i post inneggiano al presunto parallelismo tra i due, appellandosi a coincidenze che non possono essere soltanto tali, ma appositamente frutto del destino. Roba che, dopo averne ritrovati una decina nell’home page, ti manda fuori di testa. Complottismo 2.0, questa volta applicato al motorsport. Eppure, basta poco per smontare tutte queste identiche teorie: tanti dei fatti riportati non hanno nulla a che vedere col destino, ma semplicemente sono così perché Kimi in primis ha voluto fossero così.

Ayrton è il suo idolo, dice di conoscerne quasi ogni aspetto della sua vita e, per tale motivo, ha scelto di correre col suo numero, il 12, onorandone la memoria. E per la stessa ragione, alla sua prima volta sul podio, a Montreal, ha deciso di esultare come sempre faceva il brasiliano: doccia di champagne, letteralmente dalla testa ai piedi.