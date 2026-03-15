Lacrime e emozioni, Kimi Antonelli domina in Cina e vince come i più grandi della storia, riportando l’Italia in alto vent’anni dopo. E sul podio c’è anche Lewis Hamilton

Salutato Lewis Hamilton c’è Kimi Antonelli, non si discute. Non contano nulla i chiacchiericci di chi dice sia troppo giovane per un team ufficiale, che senza esperienza non potesse fare nulla di buono. Kimi risponde in pista con una gara da fenomeno all’esordio in Australia, sotto la pioggia, poi con il primo podio in Canada e le prime battaglie per la vittoria. Ci sono state anche le difficoltà, com’è normale che fosse, ma né pilota né squadra hanno mai mollato. E oggi, dopo aver fatto la storia in qualifica, arriva il successo in gara.

Sul podio con lui, quasi come se ci avesse messo mano il destino, c’è Lewis Hamilton, che nel parco chiuso lo abbraccia e lo incorona dopo aver conquistato il suo primo podio con la Ferrari, terzo e alle spalle dell’altra Mercedes di George Russell.

Classe 2006, fenomeno vero. È la storia di un ragazzino che realizza uno dei suoi sogni. E che alla fine ha fatto emozionare una nazione intera.

Grazie, Kimi. Ci hai fatto sognare insieme a te.