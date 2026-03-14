Cara ACI, come stai messa? Kimi Antonelli fa la storia della F1 ma la Federazione non sa neanche distinguerlo da George Russell… Che figura di me*da

La “colpa”, forse, sarebbe quella di aver scelto di correre in F4 e in Eurocup-3, campionati spagnoli, invece che in F4 italiane e FRECA, serie promosse da ACI Sport. Un percorso che lo ha portato a essere selezionato dal Red Bull Junior Team alla vigilia del 2026, diventando l’unico italiano presente nel programma giovani più prestigioso del panorama delle formule propedeutiche, con l’argentina che adesso quasi lo venera.

Una figuraccia dopo l’altra, insomma. Qualcuno ora si giustificherà dicendo che quella fatta su Kimi è stata una svista, un errore, magari perché si è corso in piena notte e il caffè in ufficio era finito? Oh, abbiamo lavorato tutti in piena notte, ma nessuno ha scambiato i due piloti. Lo ha fatto solo la nostra Federazione, che intanto ci rappresenta nel mondo. Benissimo così, no?