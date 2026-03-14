Signori, non è solo fortuna: ecco come Kimi Antonelli è entrato nella storia della F1 in Cina. E l'Italia può finalmente sorridere

Un sogno, che per certi versi non potrà nemmeno godersi a pieno: lo si è visto quando è arrivato in parco chiuso e ha accennato solo una piccola esultanza, consapevole che domani sarà probabilmente l’occasione più grande della sua carriera finora e non dovrà essere sprecata. Ad aspettarlo c’era papà Marco, che nei weekend di gara gli fa da ombra, oltre a Lewis Hamilton che si avvicina subito e lo abbraccia, sorridendo.

Proprio Sir Lewis, che ne ha sempre riconosciuto il talento e che domani scatterà dalla casella alle spalle della Mercedes numero #12, dalla terza posizione. Una giornata di emozioni uniche, come raccontato poi a Sky Sport qualche minuto dopo, sottolineando però anche le difficoltà che momenti del genere portano con sé: “È stata una sessione pulita, non ho fatto errori e sono riuscito a migliorare ogni volta che andavo in pista”, ha spiegato.

“Ho fatto un po’ fatica con il bilanciamento e avevo un sacco di sottosterzo sin dal Q2, tanto che ho anche chiesto al team se ci fosse qualcosa di rotto nella macchina. Avevo parecchio sottosterzo, sicuramente a causa del vento”. Sul giro in Q3, invece, afferma: “Non è stato facile, però sono riuscito a mettere insieme il giro e domani partirò primo, quindi sono molto contento. Me la godrò un pochino, ma non troppo, la concentrazione è già a domani. È bello far la pole oggi, ma bisogna concludere bene. Sono consapevole dell'opportunità che c’è domani e sarebbe veramente bello riuscire a riportare l’Italia sul gradino più alto del podio. Farò del mio meglio”.