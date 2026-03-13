Hamilton batte Leclerc a Shanghai, è finalmente rinato? Ecco perché nel giorno del dominio Mercedes (che demolisce tutti quanti) serve aspettare per dirlo

Mentre Mercedes completa un altro 1-2, con Russell primo e Antonelli secondo al termine delle qualifiche Sprint di Shanghai, Hamilton (4°) batte Leclerc (6°) a otto gare dall’ultima volta, Singapore 2025. Un segnale positivo dopo una prima stagione disastrosa, passata quasi sempre a inseguire il compagno di squadra. È la conferma di un feeling migliore con la vettura di quest’anno rispetto a quelle dello scorso ciclo tecnico, profondamente diverse e che tanto lo hanno messo in difficoltà, non soltanto nel 2025. Ma prima di affermare con certezza che l’inglese sia rinato, nonostante un piglio diverso e un sorriso quasi sempre raggiante sin da Barcellona, serve aspettare.

Per capire il perché, basta tornare al 2025. Primo anno in Ferrari, dopo una prima gara complicata a Melbourne. La SF-25 nel venerdì cinese vola, e davanti c’è proprio Hamilton: pole Sprint per chiudere la giornata, successo con distacco nella Sprint del sabato con Leclerc ancora lontano. Shanghai è la sua pista, quella in cui nessuno ha mai fatto meglio di lui: 6 vittorie, di cui la maggior parte dominate, 6 pole position, 9 podi e 4 giri veloci, per quanto questi ultimi possano contare. Più che un tracciato, quello cinese sembra il suo giardino di casa.

