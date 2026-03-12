“Antonelli? Spero possa lottare per il Mondiale”: Verstappen in Cina incorona Kimi, poi (ri)battezza la F1 del 2026. E l’italiano gli risponde parlando di sogni e gare insieme

Cambiano i toni, ma il messaggio è sempre lo stesso. Questa Formula 1 a Max non piace, che infatti ha deciso di divertirsi altrove. La scorsa settimana è stata ufficializzata la sua partecipazione alla 24 Ore del Nurburgring e, interpellato sull’argomento, l’olandese ha chiarito come sia il piacere di guida a spingerlo a correre all’inferno verde (e non solo): “Se fosse solo una questione di velocità, allora qui il divertimento sarebbe altissimo, perché è la categoria più veloce. In realtà conta molto anche l’ambiente in cui lavori. Nelle gare endurance è un contesto diverso, più old-school e meno politico, e questo mi piace. Posso essere più me stesso”.

Nonostante ciò, almeno per adesso la Formula 1 è ancora nel suo futuro: “Non voglio andarmene, ma sicuramente vorrei divertirmi di più. Allo stesso tempo faccio anche altre cose che mi danno molto entusiasmo, come correre al Nordschleife. In futuro spero anche di poter fare Spa o magari Le Mans”.

Un sogno che potrebbe condividere proprio con Antonelli che, oltre a parlare di mondiale, nel giovedì cinese ha acceso le fantasie di mezzo mondo del motorsport: “Mi piacerebbe tantissimo fare una gara di endurance insieme a Max”, ha raccontato come riportato da Automoto.it. “Penso che sarebbe davvero incredibile. È bello perché entrambi abbiamo la passione per le GT”.

Un qualcosa che per Kimi ha radici molto lontane: “Da parte mia è nata con mio padre e il suo team GT. Ogni tanto vado a testare quando posso”. Ma che duo sarebbe quello formato da Verstappen e Antonelli al volante della stessa macchina? “Penso che saremmo una coppia fantastica e che sarebbe un’esperienza davvero speciale”.