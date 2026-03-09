Ma in che senso la F1 ha censurato su X i commenti degli utenti dopo Melbourne? Non bastava la gara, serviva un’altra figura di me*da

Uno spettacolo non di grandissimo gusto, tant’è che scesi dalle proprie vetture i piloti ci sono andati giù pesante. Norris, rimangiandosi quanto affermato in Bahrain, le ha definite le peggior macchine della storia, Verstappen non è stato da meno, Leclerc addirittura mentre correva ha definito il tutto come “In Mario Kart con i funghi”, e chi più ne ha più ne metta.

Di sorpassi e contro-sorpassi ce ne sono stati abbastanza, ma così è troppo facile. E infatti, proprio quel post non è stato per niente gradito dagli utenti che se lo sono ritrovati nelle proprie homepage: basta farsi un giro tra i commenti per capirlo, gli stessi che chi gestisce l’account ufficiale della Formula 1 ha tentato invano di rimuovere.

Il risultato? Sgamati in tempo zero, con X a sottolinearlo. E la domanda sorge spontanea: c’era davvero bisogno di pubblicare un dato del genere quando, esclusi i due Mercedes, ci sono altri 20 piloti che in un modo o nell’altro si lamentano di quanto visto in pista? La risposta, almeno per chi scrive, appare scontata. No, non ce n’era.