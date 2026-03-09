Ah, da quando Marquez non firma più: quello che sta succedendo tra Marc Marquez e Ducati è una notizia più grande di quanto sembri

L’annuncio quindi non arriva, non si capisce bene il perché. Si comincia a parlare di una formula contrattuale diversa, un 1+1, quindi un contratto 2027 con opzione per il 2028. A fine weekend è lo stesso Marc Marquez a spiegare le cose: “Ora ho davanti due settimane di recupero, vediamo se riuscirò a fare un passo in avanti. Ducati e io siamo d'accordo sulla maggior parte delle cose, ma come ho detto ho chiesto di aspettare un po', perché ero infortunato quando abbiamo cominciato a parlare del futuro e prima di firmare il contratto vorrei cominciare a sentirmi bene”. L'attesa quindi non ha niente a che fare con il possibile ritorno di Marc alla Honda o con l'era 850 della MotoGP, per non parlare di questioni economiche. È una questione di approccio che, per altro, a Borgo Panigale non dà per nulla fastidio.



D’altronde Ducati si è già assicurata Pedro Acosta, ha Fermín Aldeguer pronto a entrare nel box e, più in generale, una bella fila di piloti pronti a salire in moto per due spicci. Sostituire Marc non è quindi un problema e non soltanto per via dei milioni d'ingaggio che si risparmierebbero: non averlo significa lasciarlo ad altri, il che smette di essere un problema nel momento in cui Marquez sceglie di ritirarsi. Perché la sensazione è che l'alternativa sia questa. O, comunque, tenersi una porta aperta per lasciare le corse.



Marc, dopo l’infortunio subito in Indonesia, quando è volato nella ghiaia dopo il contatto con Marco Bezzecchi, ha passato mesi complicati a casa: tanto recupero, lunghi cicli di fisioterapia, niente vacanze, problemi fisici. E, soprattutto, ha preso coscienza del fatto che cadute come quella - con conseguenze simili - possono capitare tutte le settimane, non serve essere in gara e neanche salire su di una MotoGP: ti può capitare in allenamento (come con l’ultimo episodio di diplopia) o addirittura in casa. Hai abusato del tuo corpo oltrepassandone i limiti a più riprese e fai il possibile affinché non accada più.