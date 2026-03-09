Pandemonio sul Var per il tocco con il braccio di Ricci nel derby Milan-Inter. Ora gli assetati di giustizia che fischiano Bastoni parleranno ancora di complotto?

Nel calendario storico della Serie A c’è un prima e un dopo la simulazione di Alessandro Bastoni. Il tuffo in Inter-Juventus e l’esultanza (vergognosa) in faccia a Pierre Kalulu avevano segnato l’anno zero. Al minuto 42 del derby d’Italia di San Valentino cambia tutto: da lì in poi tutti, tifosi e allenatori, club e calciatori, sarebbero stati assetati di giustizia. Derby di Milano, 8 marzo: vince il Milan per 1 a 0, l’apoteosi dell’allegrismo, gol nel primo tempo di Pervis Estupinan e mantenimento fino al novantesimo. I rossoneri si portano a meno sette punti dall’Inter capolista. Campionato riaperto. Se non altro perché i nerazzurri e Cristian Chivu ora qualche fantasma lo vedono. Gli scudetti che si possono “solo perdere” sono i più fastidiosi da gestire. Per tutta la gara, come era già successo a Lecce e Como, Bastoni viene fischiato. A ogni tocco corrisponde una reazione di tutto lo stadio. San Siro e tutta l’Italia hanno deciso chi è il cattivo. I complici del villain sono gli arbitri: ma come fai a non andare a vedere una simulazione così, costata un rosso allo juventino? Ma che regolamento è questo? C’è poco da fare: certi buchi nel protocollo sono inspiegabili. Il direttore di gara La Penna doveva andare a vedere e cambiare la decisione. Bastoni avrebbe dovuto essere cacciato, non Kalulu. Arriviamo oltre il novantesimo del derby, l’Inter butta palloni e qualche preghiera in area. Qualcosa, in effetti, accade. Al novantaduesimo, calcio d’angolo di Federico Dimarco, palla che sbatte su Carlos Augusto ed entra in rete. Ma l'arbitro Doveri ha già fischiato. Nulla di fatto.