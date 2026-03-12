Rossi, Pedrosa, Lorenzo, Stoner e tutti gli altri: gli Avengers del Motomondiale in un video devastante. Ecco le parole di Valentino su Pecco, Marquez, Bez e l’ultimo tango in MotoGP

Proprio di quell’episodio, vent’anni dopo, Dani sembra ancora incredulo: “Ti giuro che non ho fatto niente di diverso”, spiega a Valentino. “Il giro prima ero davanti, poi mi ha sorpassato. Il giro dopo ho frenato allo stesso modo, ma la moto diobò [sì, lo ha detto proprio alla romagnola, ndr.] non si fermava. Ho sbagliato perché invece di andare all’esterno per evitarlo sono andato all’interno, ma c’era la buca, la moto ha sobbalzato e lì ciao”.

La camera gira poi su Lorenzo e Stoner. “Stavi soffrendo più di quanto ti stessi divertendo gli ultimi anni, vero?”, afferma Jorge verso Casey, che risponde: “Volevo solo essere felice guidando le moto. Mi sono sempre detto ‘Non sei qui per diventare ricco o famoso, sei qui solo perché ti piace guidare’. Ma le moto non mi piacevano più, non avevo più il controllo totale con quella caz*o di elettronica. E quindi ho deciso di smettere”.

Una decisione che lasciò in tanti a bocca aperta, con la MotoGP che in un attimo perse uno dei suoi simboli. Stoner, il pilota tutto istinto, quello che a inizio sessione entrava dentro e sbatteva la moto da una parte all’altra senza paura, con una naturalezza inimitabile. L’opposto di Lorenzo, un Martillo che migliorava curva dopo curva, arrivando gradualmente all’assoluta perfezione. E non a caso, conversando Stoner dice un qualcosa che racchiude tutte le capacità del Jorge avversario: “Ho imparato tanto da molti piloti, ma da te niente. Non c’era nulla che potessi replicare, non riuscivo ad essere costante come te e arrivare al tuo risultato in termini di guida”.