Crisi KTM: è fuori dal tunnel o s’è indebitata peggio per restituire i soldi a Bajaj? Sul futuro (anche della MotoGP) è ancora tutto da capire

Anche perché con il nuovo assetto in Austria resteranno l'orgoglio, il design e l'assemblaggio dei modelli top, quelli che servono a nutrire il mito, ma tutto il resto - il volume, la fascia media, la ciccia che fa girare i numeri - si sposterà definitivamente in India. Rajiv Bajaj, il grande capo del colosso indiano, è stato chiaro: la redditività non abita più in Europa da un pezzo. Mattighofen, quindi, è destinata a diventare una boutique di lusso dalla realtà industriale che invece era. È la globalizzazione, dicono. O forse è l'unica via per non finire nel libro dei ricordi.

E la MotoGP? In questo scenario di ristrutturazione selvaggia ci sarà un prezzo da pagare anche lì. Il più salato sarà dover salutare Pedro Acosta, ormai pilota Ducati per il 2027 anche se da KTM continuano a smentire e da Ducati non hanno alcuna fretta di formalizzare. Il nuovo nome su cui puntare tutto? Alex Marquez, ma è chiaro che il peso specifico è differente tra chi andrà via e chi arriverà, anche se il cognome è il più pesante possibile. Per quanto riguarda gli altri piloti, invece, è ancora tutto da decidere. Chi sembra avere già una garanzia in tasca è Maverick Vinales, ma dovranno arrivare i risultati e l’inizio della MotoGP 2026 in Thailandia per lui è stato deludente. Brad Binder avrà comunque una porta aperta, mentre Enea Bastianini starebbe già vivendo da separato in casa e con un mezzo accordo già trovato con Yamaha per il 2027. Solo che, se persino nello spietato mercato, KTM avrà cinque anni per ripagare la fiducia e dimostrare di meritare il futuro, in MotoGP tutto questo tempo non ci sarà.