Piovono critiche sulla F1 (ancora): “In Australia solo un vero sorpasso, ma favorito dalle gomme”. E ora cosa succederà in Cina? Russell è chiaro, ma…

Il dibattito sulla nuova Formula 1 è destinato ad andare avanti a suon di pareri contrastanti. Da un lato chi le nuove regole dice di apprezzarle, dall’altro chi invece pensa l’opposto: macchine troppo complesse, azione artificiosa e il ruolo del pilota sempre meno centrale rispetto al passato. Fin qui se ne sono dette di ogni, specie dopo il sabato e la domenica di Melbourne. A difendere il nuovo corso ci sono ovviamente la Fia e Liberty Media, oltre ai due piloti della Mercedes, ad odiarlo quasi tutto il resto della griglia. E viene spontaneo chiedersi se, qualora la W17 non fosse stata così veloce, anche Russell e Antonelli non si sarebbero schierati con gli altri. Una sola verità non esiste, ma di sicuro non è tutto bellissimo come la Formula 1 sta cercando di raccontare.

Troppo presto per affermare che sarà un flop totale, ma anche sbagliato sostenere che tutto vada per il verso giusto. E a confermarlo, dopo aver abbandonato il circus al termine della scorsa stagione, è anche Helmut Marko: “In Australia i primi due giri sono stati emozionanti, è vero, ma in realtà è come se non fosse successo nulla”, ha spiegato l’ex super consulente della Red Bull come riportato dalla testata gpblog.com. “Se due piloti hanno la stessa velocità e non commettono errori non succede niente, come è successo ad esempio quando Verstappen ha raggiunto Norris o quando Hamilton si è avvicinato a Leclerc e a Russell. Penso che l’unica vera battaglia sia stata quella tra Oliver Bearman e Arvid Lindblad, ma è stato un duello comunque condizionato dallo stato delle gomme”.