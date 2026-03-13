Forse non ve ne siete accorti, ma a Shanghai c’è stata anche una triste prima volta per Verstappen, che sceso dalla Red Bull è furioso: “Un disastro totale”

1.734 secondi dal poleman George Russell. È il distacco incassato da Max Verstappen al termine delle qualifiche Sprint di Shanghai, che gli vale l’ottava posizione in griglia dopo aver artigliato in extremis l’accesso in SQ3. Un dato impressionante, che da un lato testimonia lo strapotere della Mercedes in questo avvio di 2026 e dall’altro l’enorme passo indietro fatto da Red Bull in Cina, specie dopo i riscontri comunque positivi di Melbourne. Però, è un distacco che vale soprattutto una triste prima volta per l’olandese, al netto di problemi tecnici: mai da quando è arrivato in Red Bull aveva pagato un gap così ampio al termine di una qualifica, e ancor più eloquente è che soltanto in un’occasione, oltretutto nella sua stagione d’esordio nel circus, aveva fatto peggio.

Era il 2015, Max guidava la Toro Rosso dopo soltanto una stagione passata al volante di una monoposto, sì perché l’olandese passò dal kart alla Formula 1 in soli due anni, e davanti c’era proprio la Mercedes a dominare, ancor più di quanto visto fin qui. E a Silverstone, al termine delle qualifiche, Verstappen pagò 1.854 secondi da Lewis Hamilton.