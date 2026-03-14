La Sprint Race di Shanghai? Mettiamola così: Ferrari dà spettacolo con Leclerc e Hamilton nonostante la spuntino Mercedes e Russell. Sbaglia (ancora) Kimi Antonelli

Quella di Shanghai è una Ferrari che gasa, nonostante a vincere sia ancora la Mercedes con George Russell. In Cina, infatti, è stata una Sprint dal copione ben diverso rispetto a quanto ci si sarebbe aspettato: Hamilton va all’attacco e a inizio gara la bagarre tra lui e Russell è bella tosta, Leclerc ne approfitta sul finale dopo aver gestito gomme e vettura per prendersi la seconda posizione sotto la bandiera a scacchi. Entrambi provano a vincere, seppur contro questa Mercedes sia complicatissimo visto che, soltanto nell’ultimo settore, caratterizzato dal lunghissimo rettilineo prima delle ultime due curve, la W17 guadagnava mezzo secondo al giro su tutti gli avversari.

Russell capitalizza il vantaggio e si porta a casa un’altra vittoria, ma questa Ferrari quantomeno in gara continua a essere una minaccia, specie nei primi giri. E stavolta, non è solo questione di partenza visto che, in uscita di prima curva, davanti a tutti c’era comunque il pilota della Mercedes. Lo scatto delle due SF-26 è stato ancora una volta fulmineo, ma gli avversari hanno fatto uno step rispetto a quanto visto a Melbourne e quantomeno Russell non è stato bruciato pronti via.