In Cina Ferrari dà una lezione a tutti quanti, con Hamilton e Leclerc che se le danno come negli anni d’oro del circus: “Lotta dura, ma corretta”. E Sir Lewis applaude Antonelli

La Ferrari a Shanghai non ha vinto, ma ha impartito una lezione al resto della griglia: in pista i compagni di squadra possono ancora darsele di santa ragione senza né compromettere il risultato né essere richiamati all’ordine dopo il primo mezzo tentativo di attacco. È ciò che è successo tra Hamilton e Leclerc, terzo e quarto al traguardo, per gran parte della gara in lotta tra loro a suon di sorpassi e contro-sorpassi anche in punti della pista poco indicati. Azioni da cuore in gola per il muretto della Scuderia che, però, non ha mai interferito. Liberi di correre, ma ricordando che la Ferrari viene prima di tutto come direbbe Enzo Ferrari.

Ne è uscita una battaglia vera, una di quelle che ti tiene incollato alla televisione col fiato sospeso e ti fa viaggiare con l’immaginazione cercando di capire dove avverrà la prossima mossa. Bellissimo così, e a confermarlo sono stati sia Leclerc che Hamilton appena scesi dalle rispettive SF-26, accennando pure un mezzo sorriso nonostante il dominio in pista della Mercedes e di Kimi Antonelli: “Mi sono davvero divertito. Non so se il team direbbe la stessa cosa”, ha scherzato Charles nel dopogara a Sky Sport.

“Con queste vetture correre è davvero piacevole”, ha poi proseguito prima di fare un punto su quanto successo in pista, quarto e ancora giù dal podio a Shanghai: “Alla fine Lewis è stato semplicemente più forte questo weekend. Sono felice per il suo podio. Ovviamente da parte mia c’è un po’ di delusione per averlo perso, ma so di aver dato tutto”.