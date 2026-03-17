Il complotto sulla nuova F1? Tutte caz*ate: ecco cosa c’è dietro le telemetrie saltate in Cina, ma stavolta la colpa è (anche) di Liberty Media

La Formula 1 continua a far parlare di sé e non solo per i sorpassi in pista. Dopo le polemiche sulle nuove vetture, giudicate troppo complesse e con i piloti costretti a passare gran parte del tempo a gestire la componente elettrica della power unit, ecco spuntare anche il complotto: durante le qualifiche Sprint di Shanghai, i dati telemetrici della Mercedes sono parzialmente spariti sia dal live timing ufficiale sia dalla trasmissione TV, con grafiche “congelate” che riportavano le stesse velocità sia in accelerazione che in frenata. Il caso più evidente è stato quello di Kimi Antonelli, con immagini diventate virali nel giro di pochi minuti.

Inutile dire che si è gridato subito allo scandalo, anche perché il problema si ripresentava giro dopo giro, proprio quando i piloti ricorrevano al cosiddetto super clipping, pratica necessaria per permettere alla batteria di ricaricarsi. Il tutto arriva dopo settimane di sospetti e discussioni sul presunto “trucco” della power unit delle Frecce d’Argento — la stessa utilizzata anche da McLaren, Williams e Alpine —, tanto che dal primo giugno la FIA introdurrà nuove misure per evitare che i motoristi sfruttino una zona reputata grigia del regolamento.