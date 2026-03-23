Ma che succede a Maria De Filippi? C'è Posta per Te, Amici: la regina di Canale 5 perde ascolti, fine di un'era?

A dare la spallata, è stata Antonella Clerici che non solo ha eroso la platea delle dirimpettaia puntata dopo puntata, ma con la finale di The Voice Kids l'ha superata. Di più: perché tampinandola ad ogni sabato, ha costretto gli autori a optare per un rimontaggio delle puntate: via le sorprese, inizio subito con una storia che entrasse nel vivo dell'appuntamento televisivo. Alla fine, nel tentativo di tenere testa alla conduttrice di Rai 1, è saltata persino l'ultima puntata di C'è Posta per Te; impensabile anche solo fino a poco tempo fa, le buste sono state sostituite. E persino da una replica, per quanto si trattasse del concerto del vincitore di Sanremo Sal Da Vinci.

Maria De Filippi che viene tagliata è una notizia, per chi mastica di tv e ascolti. Oltre al dato numerico, si tratta anche di una soglia psicologica che a Mediaset non era mai stata varcata. L'ultima cancellazione della regina di Canale 5 risaliva al 2006, quando il reality Unan1mous non riuscì ad andare oltre la terza puntata causa tracollo degli ascolti. Un'onta che alla De Filippi non era più toccata.

Poi sabato 21 marzo è iniziata la 25esima edizione di Amici, e anche qui è arrivato un altro segnale di stanchezza.