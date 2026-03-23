Scherzi a parte, Mediaset ha trovato finalmente un programma che funziona. Ma che peccato sfruttare Max Giusti per l'usato sicuro

In pieno trend da nostalgia e vintage, la tv italiana non si è certo tirata fuori: non solo continua a riproporci sempre i soliti programmi ventennali, ma ha iniziato anche a ritirare fuori quelli che erano finiti nel cassetto. In questo senso, il successo de La Ruota della Fortuna ha indicato la via, tanto che poi si in Rai si è valutato un ritorno di Ok, il prezzo è giusto e nel frattempo, sabato 21 marzo, è partita un'edizione 2026 di Canzonissima condotta da Milly Carlucci. A Canale 5 invece, navigando nello stesso trend da revival, è tornato Scherzi a parte. Lo show è stato affidato a Max Giusti, acquisto in esclusiva dell'azienda e si è rivelato, finora, l'unico programma riuscito della rete.

Dopo una prima puntata altalenante infatti, la celebre trasmissione di scherzi ha trovato la quadra e il giusto equilibrio. Tra turcate, la "pausa" di Striscia la notizia, la perdita di ascolti di Maria De Filippi e il pubblico risicato dei vari Grande Fratello, specie l'ultimo in versione Vip, il programma di Max Giusti è stato la prima notizia positiva dopo tanto tempo.