Striscia la notizia "in pausa": Pier Silvio Berlusconi mette la parola fine sul programma di Antonio Ricci?

Durante l'incontro con la stampa che si è svolto mercoledì 18 marzo infatti, all'AD Mediaset è stato chiesto cosa ne sarà del fu "tg satirico" di Canale 5. Un appuntamento quotidiano che ha accompagnato la cena degli italiani dal 1989, entrando nell'immaginario e nel linguaggio comune con la sua attitudine allo smascheramento dei truffatori, dei tormentoni, della denuncia degli sprechi. La risposta di Pier Silvio Berlusconi è stata: "Oggi diciamo che siamo in pausa".

La vicenda è nota: dopo 37 edizioni, di cui l'ultima in forte sofferenza contro i pacchi di Stefano De Martino, Striscia la notizia per la prima volta non è tornata in onda a settembre e, dopo alcuni slittamenti, l'abbiamo vista a gennaio in prima serata su Canale 5. La 38esima edizione dunque, ha provato a invertire la tendenza: nuova collocazione, durata allungata, ospiti in studio e la moltiplicazione delle veline. Il format però, era rimasto pressoché identico, probabilmente perché se a Striscia togli risate finte, personaggi e le solite gag, la privi dei suoi elementi caratterizzanti: diventa cioè un altro programma. Antonio Ricci dunque, anziché stravolgerla o ripensarla, ha apportato alcune modifiche, come la presenza di ospiti, lasciandola immutata nella sostanza.

Dopo la curiosità per la prima puntata, gli ascolti sono andati via via scemando: fino all'appuntamento finale, il quinto del ciclo, che si è fermato appena al 10,3% con 1milione 479mila telespettatori. Dati che, almeno a un occhio esterno, lasciavano poco spazio all'ipotesi di una riconferma.