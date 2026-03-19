Aldo Grasso distrugge il Grande Fratello Vip: "Monumento all'inerzia televisiva, serve solo per commentare su X e nei talk". Ilary Blasi? "Come in un mercato rionale"

Nella sua recensione, Aldo Grasso ha ricordato che quando il Grande Fratello debuttò sui nostri schermi, era un "dispositivo sociale sperimentale": in un'epoca senza social infatti, spiare dieci sconosciuti nella loro quotidianità, era un vero e proprio "brivido sociologico". Nella casa di CInecittà insomma, si stava svolgendo un esperimento sociale: oggi però, con l'avvento dei social, l'esperimento non è più tale né ha motivo di essere. Oggi infatti, scrive Grasso, quel brivido è stato ammazzato da Instagram e TikTok, perché ora siamo abituati a spiare nelle vite delle persone proprio attraverso i social: "la quotidianità esibita è il rumore di fondo delle nostre vite, non un evento speciale". Di conseguenza, è cambiata la natura stessa del programma che, da esperimento, si è trasformato in "pretesto per il commento collettivo".

Il Grande Fratello è diventato materiale per alimentare commenti: sia su X che nei talk pomeridiani della rete. È lì che, per Aldo Grasso, si svolge la vera vita del reality, non a Cinecittà. Così il trash del programma si mette al servizio di alte trasmissioni e contenuti: "il trash qui diventa funzione: una lente deformante che trascina temi complessi nel pantano di una discussione goffa e banale". Si scambia cioè, il pettegolezzo per analisi sociale: ma finché ci sarà un pubblico, e finché gli inserzionisti riusciranno a monetizzare questo rumore, il GF resterà lì. Non perché specchio della realtà, come viene raccontato, ma come "monumento all'inerzia televisiva".

A proposito: Aldo Grasso ne ha anche per Ilary Blasi, con cui Mediaset ha voluto voltare pagina dopo Alfonso Signorini. Una conduzione più "alla mano", o meglio: più "urlacchiata", superficiale". Anzi: "come in un mercato rionale".