Shiva? È il martire di cui ha bisogno la trap, ma non l’artista che serve alla musica. Nel suo “Vangelo” solo pose e comparse

Nessuno lo dice, allora lo dico io: la trap italiana ha un disperato bisogno di martiri. E siccome di martiri veri non ce ne sono, ce li fabbrichiamo in casa, tra una sparatoria in via Cusago e una stories su Instagram. Shiva è tornato, e lo ha fatto con un disco che fin dal titolo, Vangelo, urla al mondo un complesso di onnipotenza che farebbe arrossire anche Kanye West nei giorni peggiori.

L'estetica è quella della redenzione: quattro copertine che ricalcano la passione di Cristo (Tradimento, Condanna, Morte, Resurrezione). Una scelta che oscilla tra il genio comunicativo e il cattivo gusto più spinto. Ma d’altronde, in un’epoca in cui la fedina penale conta più del flow, Shiva gioca la sua carta migliore: fare della propria vicenda giudiziaria un prodotto. Il messaggio è chiaro: “Mi hanno colpito, ma sono risorto”. Peccato che, a differenza del Messia originale, qui ci siano di mezzo avvocati e tribunali, non certo la carità cristiana.

Se apri la tracklist, sembra di leggere la classifica FIMI degli ultimi tre anni. Ci sono tutti: Sfera, Lazza, Geolier, Anna, Kid Yugi. Un assembramento che puzza di sicurezza più che di arte. È il solito gioco delle parti: io do una spinta a te, tu la dai a me, e il posizionamento nelle playlist è garantito.

E poi c'è la mossa disperata per la “legittimazione”: il pezzo con Tiziano Ferro. Che sa di calcolo a tavolino per piacere alle mamme che leggono i settimanali dal parrucchiere, cercando di ripulire l’immagine del “bad boy” milanese con una spruzzata di pop melodico nazionale. Funziona? Certo. È coerente? Ma per favore! Infatti se nel Vangelo originale il bacio di Giuda era l'inizio della fine, qui sembra l'inizio di una nuova strategia di posizionamento.

Non è un disco, è una riunione di condominio: ognuno entra, fa il suo, saluta e se ne va. Funziona? Sì. Resta? Molto meno.