Paola, una cosa sapevi fare meglio di tutti: brillare! Ma con “Stessa direzione” lo fai un po’ meno…

Vi siete mai chiesti qual è la differenza etimologica tra “dimenticare” e “scordare”? Nessuna, o quasi. Sono sinonimi perfetti. Eppure ci piace intravedere - con un po’ di fantasia - una differenza evocativa: dimenticare ha a che fare con la mente, scordare con il cuore. E allora: dimenticatevi Paola & Chiara, ma non scordatele.

Le due regine del pop italiano restano lì, incastonate nei poetici e un po’ strampalati anni Duemila. Sul palco del Festivalbar, nelle note di Vamos a bailar, Festival e quell’idea di leggerezza che oggi suona quasi irreale. Poi Sanremo 2023, la reunion e i fan in delirio. Perché si sa, la nostalgia è un “verbo” declinato al passato, non è mai un presente che ritorna, ma nel ricordo insiste. E per quanto ci si provi, il tempo non fa remix, al massimo concede qualche citazione.

Il ritorno delle sorelle Iezzi con Furore a Sanremo 2023 è stata una di quelle illusioni dolci di cui avevamo bisogno, non perché cambino le cose, ma perché ci ricordano cosa eravamo quando le ascoltavamo. E, soprattutto, perché hanno riacceso un filo: quello di Paola.

La “mora” del duo, non ha mai davvero smesso di fare musica. Lo ha raccontato più volte, tra interviste e traiettorie meno lineari di quanto si pensi. Anche nei momenti più complicati si è aggrappata al suo progetto con una testardaggine lucida, quasi ostinata. E quando il duo si è fermato, lei non si è dissolta, ha cambiato forma. Da pop star a cantautrice in sordina, accettando il rischio più grande per chi viene dal pop: non sparire, ma restare senza rumore.

La reunion le ha dato nuovo ossigeno e lo showbiz - con i suoi tempi sempre un po’ lenti nel riconoscere le cose - se n’è accorto. L’esperienza come giudice a X Factor, dove Paola ha dimostrato di essere molto più di un’icona pop anni Duemila, ha fatto il resto: una figura artistica più complessa e stratificata, piena di competenze che, tra l’altro, hanno accompagnato una concorrente del suo team alla vittoria.

Oggi torna con un nuovo singolo, Stessa direzione, uscito stanotte sulle piattaforme digitali.

Dopo Sanremo 2023 e la reunion, ci si aspettava un secondo capitolo del ritorno delle Iezzi, invece Chiara ha scelto di fare un passo indietro, quella che è stata sempre dichiarata una pausa. Nel frattempo, ancora una volta, Paola è rimasta.

Questa è forse la chiave di tutto. Perché la sensazione è che oggi Paola Iezzi non stia “tornando” a qualcosa, ma che stia semplicemente continuando, seppur non con la “stessa direzione”, cambiando il modo di perseguirla.

Stessa direzione suona così: non come un revival, ma come una linea che non si è mai interrotta davvero. Anche quando le luci si sono abbassate e sembrava che il pop dovesse archiviarla tra le sue parentesi nostalgiche. Paola è ancora lì, solo con un’altra luce addosso.