Baby Gang ce l’ha duro (il regime). La soluzione facile a un problema difficile di una società che vuole solo archiviare la pratica

E infatti il sistema giudiziario interviene. Non per censurare un artista, ma per punire un individuo che viola la legge. È il principio base: chi sbaglia paga. E Baby Gang, oggi, rientra pienamente in questo schema. Ma qui si apre una domanda scomoda.

Due giorni fa il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha disposto per lui un regime di “sorveglianza particolare”: isolamento e limitazioni. Una misura motivata dalla sua pericolosità e dalla capacità di influenzare gli altri detenuti. Nonostante la difesa dell'avvocato Vecchioni ritenga che non ci siano prove oggettive di questo presunto ascendente.

Ma questa misura per cui si è optato, è comprensibile? Sì. È efficace? Non è così scontato. Perché il punto non è solo punire. Il punto è: cosa vogliamo ottenere?

Se l’obiettivo è la riabilitazione, bisogna chiedersi se un regime sempre più duro vada davvero in quella direzione. Isolare un individuo già ostile, già refrattario alle regole e immerso in una logica di contrapposizione, rischia di rafforzare esattamente ciò che si vorrebbe correggere. La deterrenza funziona fino a un certo punto. Può generare paura, ma non necessariamente consapevolezza. E senza consapevolezza, la recidiva rimane dietro l’angolo. E anche qualora il regime duro funzionasse, siamo sicuri che Baby Gang avrebbe compreso la gravità dei suoi comportamenti?

Questo non assolve Baby Gang, anzi: la sua incapacità di assumersi responsabilità è parte del problema. Ma ridurre tutto alla punizione rischia di essere una scorciatoia. Perché quando un caso del genere fallisce - e finora sta fallendo - non è solo un fallimento individuale, è anche una falla del sistema, che dovrebbe trasformare la pena in un’occasione di cambiamento.

La domanda, allora, resta aperta: il carcere duro serve a proteggere la società nel breve periodo, ma nel lungo periodo, è davvero la soluzione? Oppure stiamo solo rimandando il problema, rendendolo ancora più difficile da risolvere?

Esiste una sfumatura importante tra il free Baby Gang e il regime duro, una sfumatura che questa società fatica a vedere. Se il “caso Baby Gang” serve a qualcosa, è a spostare lo sguardo: dal singolo al sistema. Perché in una società civile la responsabilità non è mai solo individuale, ma diffusa. A meno di non scegliere la scorciatoia più comoda che consiste nel punire chi sbaglia lavandosene le mani. “Dare una lezione” basta a risolvere il problema del trapper recidivo, o è solo un modo per convincersene?