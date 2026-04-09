Ma come se la passa in carcere Michele Senese “O Pazz” visto che il capo del Dap Delmastro faceva affari con un suo prestanome? Ce lo spiega Francesca Fagnani a Lo stato delle cose e forse il Ministero della Giustizia dovrebbe chiarire

La risposta ce la da, in parte, Francesca Fagnani, che nella scorsa puntata della trasmissione Lo Stato delle Cose condotta da Massimo Giletti ha offerto una panoramica della mala romana. “Michele Senese è in carcere da diversi anni, non è mai andato al 41 bis ma non solo, non ha nemmeno, ad oggi, il 416 bis (associazione mafiosa). Sta dentro per un omicidio”. In realtà non è proprio così, secondo un articolo pubblicato da Repubblica nel 2015, Michele Senese sarebbe stato posto al regime di 41 bis al carcere di Opera. Rimane però il nodo, oggi, undici anni dopo, Michele Senese è al 41 bis? Ha ancora in mano le redini della sua organizzazione dal carcere? Una domanda lecita, visto che proprio Dap e Ministero della Giustizia si occupano di disporre ed eseguire il regime del “carcere duro”. Un possibile conflitto di interessi, o comunque un problema di traparenza, visto che proprio il capo del Dap aveva interessi comuni con uno dei prestanome di Senese. È bene precisare che, allo stato, non ci sono elementi che consentano di tracciare un collegamento diretto tra la posizione detentiva di Michele Senese e i rapporti emersi tra Andrea Delmastro e Mauro Caroccia. Ma, allo stesso tempo, la vicenda non può dirsi chiusa: spetta ora al Ministero della Giustizia e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria chiarire ogni aspetto, dissipando dubbi e restituendo trasparenza a una storia che continua a sollevare domande.