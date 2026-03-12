Noi, Leo Gassmann e gli altri figli d'arte: chi ha più follower e privilegi non ha sempre ragione. Perché vi ci fate appecorare ogni volta?

Il nostro chiude con due frasi, una veggente e l'altra messianica. La prima: "Mi dispiace per quello che hai passato nella vita @la sambruna_Unchained...". Scusate l'obiezione, ma che ne sa questo qui dei fatti miei? Sta lasciando intendere, al presente indicativo quindi granitica certezza, che io abbia dei problemi, dei traumi, qualcosa che non va. Sempre in faccia a oltre 300K follower che da qui si sbizzarriscono, ovvio, con la creatività: non scopo, sono una psicopatica, sono una vecchia di merda che gode a umiliare ragazzini giovani (sempre perché non può scopare, racchia com'è). Viene fuori di me un ritratto esaltante, niente da dire. Ma io ho scritto un articolo, cosa che fa parte del mio lavoro. Si può poi concordare o meno, ma cosa potrà mai essere successo nella vita di Leo Gassmann, perdonate la citazione poetica, per condiderarlo così rilevante? Per farlo reagire con tanta 'cattiveria che fa venire i brividi'? Ipotesi: non ci è nemmeno rimasto male, si vuole solo vendicare regalandomi qualche brutta giornata sui social. E a me verrebbe davvero da dargli un bacetto in fronte, povera stellina, è un bimbo sul seggiolone che piange sconcolato puntando i piedini.

Oppure no, è proprio il nuovo Messia perché così conclude: "Ti perdono, non è colpa tua". Ma chi è mo'? Gesù Cristo sulla croce? Abbiamo appena attraversato, in appena quattro righe, un delirio di supponenza fuori da qualunque scala, ma perfettamente aderente agli standard cui sono abituate le persone privilegiate, tra cui anche ovviamente gli influencer milionari (di K e soldi): io sono il più bravo, io sono il migliore. E tutti lo sanno, infatti mi amano. Se non mi venerano, vuol dire che mi odiano. E quindi devono essere puniti in maniera esemplare. Simpatico notare come un dittatore e un bimbo di al massimo cinque anni non ragionino poi in maniera così diversa, per certe cose. E voi, mi riferisco alle centinaia di migliaia di persone (bot compresi), volete far parte dell'esercito di, con grande rispetto parlando, questo qui? O di chiunque altro (pre)potente ragioni così?

Un articolo di critica non è una gogna mediatica. È un articolo di critica che se ne sta lì qualche ora, prontissimo a cadere nel dimenticatoio domani. Domani ad andare di lusso, anzi. La gogna mediatica è quella che i (pre)potenti tirano, con modi gentili e compiti per carità, a chi reca loro fastidio per qualsiasi motivo. O a chi non gli va. Quindi per esempio io da oltre 24 ore sto ricevendo l'impossibile, posso desumere un piccolo ritratto di me stessa dalle parole che mi mandano gli altri: mi scopo qualcuno, altrimenti non si capisce come io possa continuare a fate 'sto mestiere, essendo analfabeta. Dovrei essere denunciata e querelata dalla famiglia Gassmann tutta. Il mondo intero (nientedimeno!, ndr) spera che io non abbia figli, anzi, c'è chi si dice disposto a contattare chi di dovere per levarmi i pupi perché sicuro sono una madre orrenda, visto 'come umilio i giovani'. Sono soltanto la sottomarca di penna X e Y, però non abbastanza brava neanche a copiare. Mi manca il cazzo, sono brutta, invidiosa e racorosa, per questo nessuno mi vuole e rimarrò sola tutta la vita. Tocca, a questo punto, augurarmi d'esser sterile, ma anche il cancro e altre malattie di cui ora ho perso il conto. La morte, sì, ma lenta e dolorosa perché devo soffrire almeno un po' di quanto faccia soffrire i personaggi di cui scrivo. In linea definitiva, faccio schifo e, appunto, devo crepare. Si spera, presto.

Bot e persone reali incazzate come api conto terzi stanno rendendo possibile cotanto affrescato paradiso, costruendolo mattone su mattone, di commento in commento. A me fa ridere, lo ripeto, sono abituata oramai. Ma no, non trovo normale, come mi è stato invece fatto notare, che la gente si muova compatta per andare a insultare questo o quello che nemmeno conosce ma che avrebbe, come personaggio X sostiene, offeso la propria maestà. 300mila contro uno, incazzati per procura.

Sono certa che gran parte degli utenti che mi scrivono nelle ultime ore non faccia parte della 'minoranza dei figli d'arte', ma della maggioranza, come me, dei poveri stronzi. E a loro mi rivolgo: perché vi piace così tanto farvi appecorare? Non lo capirò mai, smarchiamola, amen. Se in qualsiasi momento voleste rendervene conto, però, sappiate che al momento siete proiettili sparati da qualcuno per questioni in cui c'entrate zero. Tengo una sola cosa da dirvi sui proiettili, visto che tanti ne ricevo e non certo da oggi: i proiettili non hanno un cervello. E tra l'altro io oramai sono Neo di Matrix per cui vi va proprio buca, quanto mi spiace.

A Leo Gassmann che ha voluto farmi questo bel regalo in termini di 'visibilità' (ma chi, sano di mente, vorrebbe questo tipo di 'visibilità'), mando soltanto un invito, con immutato e immutabile affetto: Vasco Rossi quando un giornalista lo fece arrabbiare, scrisse 'Vado al Massimo'. Guccini, 'L'Avvelenata'. Prego, ora 'batti lei!'.