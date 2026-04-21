La "patonga" di Elettra Lamborghini, il dissing di Shiva a Fedez e la frecciata di Brigitte Nielsen a Sylvester Stallone: ecco tutte le nuove "belve" di Francesca Fagnani su Rai 2

"Benvenuta Elettra Lamborghini, lei che belva si sente?" La frase di rito di Franceca Fagnani è già pronta per l'ereditiera più famosa dello stivale, fresca fresca di Sanremo 2026 e Canzonissima, dove ha deciso che, rigorosamente dopo il Festival, vuole dimostrare di saper cantare. Ma soprattutto: Elettra Lamborghini è una "belva" che torna.
Già nel 2022 infatti, miss "viva viva viva la Carrà", aveva incrociato il programma di Rai 2: dopo essersi seduta sul celebre sgabello però, non aveva firmato la liberatoria per la messa in onda. L'ha fatto invece stavolta, evidentemente più sicura della riuscita dell'intervista che, finalmente, svela uno dei suoi lati più nascosti: la "patonga" che la fa penare.
Insieme alla Lamborghini, saranno ospiti anche l'attrice Brigitte Nielsen e il rapper Shiva.
Tra piercing e il cognome che le attira pregiudizi, la Lamborghini ha svelato alla Fagnani il suo peggior difetto: “Non so la vostra, ma la mia passera mi fa penare. Più dolori che gioie, non è come la descrivono tutti”. Ma tutti, chi? “Gli uomini! La mia patonga ha qualche problema!”.
L’ereditiera, a cui certo non manca il brio, ha anche dichiarato di essere “maritosessuale”, Quando infatti la padrona di casa le ha ricordato che anni fa aveva dichiarato di essere bisessuale, la risposta è stata: “Se non ci fosse mio marito non lo so quanto sarei interessata. Sono maritosessuale. Poco fa ero a Miami, vedevo 'sti maschioni con la tartaruga. E io dico: io con questi…, ma manco se mi pagassero…”; e quando la Fagnani le ha chiesto se quindi non provasse interesse nei loro confronti, la spiegazione è stata sibillina: “Mai stata più secca di così – rivela la cantante - Non ho quel tipo di attrazione. Mi attraggono altre cose”.
Ovviamente non poteva mancare la domanda per eccellenza, cioè sciogliere l'acronimo LGBTQ+. Il tutto con tanto di perplessità davanti alla lettera Q: “Queers fino a tre anni fa non c'era. E io andavo ai gay pride ed era LGPQT più…LGPQ…BQ…”.
E se il momento di Elettra Lamborghini può già fare concorrenza all'intervista di Francesco Chiofalo, le altre due "belve" della serata saranno Brigitte Nielsen e Shiva, che parlerà del carcere e della nascita di suo figlio: nel 2023 infatti, il rapper fu aggredito da due ragazzi e lui, impugnando una pistola, aveva sparato ferendoli entrambi alle gambe. Ma che fine ha fatto l'arma? Shiva dichiara di non averne idea, e sorride. Poi, in riferimento alla propria genitorialità, una riflessione su suo padre: "Nella vita cosa era giusto o sbagliato l’ho dovuto capire da solo. E per capirlo ho dovuto sbagliare”. Non manca il dissing a Fedez, che non aveva firmato per il movimento #freeshiva e, anzi, aveva letto a Muschio Selvaggio alcune rime che, in seguito, sarebbero state riprese dalla Gip in fase di interrogatorio: “Fedez non si è mai esposto su di me e l'unica volta che lo ha fatto è stato nel momento più critico della mia carriera… Mi ha danneggiato”.
Brigitte Nielsen infine, ha ripercorso alcuni momenti del turbolento matrimonio con Sylvester Stallone: “Qualcosa è cambiato la stessa notte del matrimonio. Terribile, una cosa che non dimenticherò mai. Una tragedia la vita che stava per iniziare. Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente”, e ancora: “Era ossessivo. Mi sentivo in pericolo, non andava bene”. “La sua carriera sarebbe stata la stessa senza di lui o è stato determinante?” chiede allora la Fagnani: “Mi ha distrutto la carriera da quando sono andata via da lui. Mi ha fatto entrare nella black list di Hollywood. Non poteva credere che qualcuno lo lasciasse” spiega l’attrice. E poi l'affondo: “Stallone? A letto era più un coniglio…”.