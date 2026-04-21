La "patonga" di Elettra Lamborghini, il dissing di Shiva a Fedez e la frecciata di Brigitte Nielsen a Sylvester Stallone: ecco tutte le nuove "belve" di Francesca Fagnani su Rai 2

E se il momento di Elettra Lamborghini può già fare concorrenza all'intervista di Francesco Chiofalo, le altre due "belve" della serata saranno Brigitte Nielsen e Shiva, che parlerà del carcere e della nascita di suo figlio: nel 2023 infatti, il rapper fu aggredito da due ragazzi e lui, impugnando una pistola, aveva sparato ferendoli entrambi alle gambe. Ma che fine ha fatto l'arma? Shiva dichiara di non averne idea, e sorride. Poi, in riferimento alla propria genitorialità, una riflessione su suo padre: "Nella vita cosa era giusto o sbagliato l’ho dovuto capire da solo. E per capirlo ho dovuto sbagliare”. Non manca il dissing a Fedez, che non aveva firmato per il movimento #freeshiva e, anzi, aveva letto a Muschio Selvaggio alcune rime che, in seguito, sarebbero state riprese dalla Gip in fase di interrogatorio: “Fedez non si è mai esposto su di me e l'unica volta che lo ha fatto è stato nel momento più critico della mia carriera… Mi ha danneggiato”.