Giulia Michelini a “Belve” ci fa sentire dentro un gigantesco rave party: necessario munirsi di valium

La risata isterica e gli occhi fuori dalle orbite. La Michelini è una forza della natura. Anche se ammette di avere dei problemi di autostima (non l’avremmo mai detto) e che sta lavorando proprio su questo punto. Giulia Michelini è la prova che puoi essere esageratamente brava in quello che fai, fregna, intelligente, ma comunque dovrai fronteggiare il senso di inadeguatezza. Altro che Belve, la Michelini andrebbe portata nelle scuole ad insegnare che il successo è solo fumo negli occhi, ciò che fa la differenza è il lavoro su se stessi.

Quello che cerca è la “calma emotiva e stabilità interiore”: e anche l’autocritica non manca. Vabbè ma Giulia è così perché è nata sotto il segno dei Gemelli (e a dirlo è una Gemelli): Cara Giulia, lascia perdere. Non c’è rimedio.

L’intervista è iniziata da meno di sette minuti e già l’attrice subisce gli effetti della prima sudorazione. Ma la cosa che la fa vergognare di più è la sua abitudine a ruttare, che ha talmente interiorizzato che spesso si ritrova a farlo con gente con cui non è così in confidenza. Ma quanto aveva bisogno la Rai di questa intervista? Subito dopo quella fatta a Carlo Conti, poi, il contrasto è geniale: qui possiamo sbottonarci, letteralmente. Si gode tantissimo.

Anche con l’eruttazione frequente c’entra l’ansia, come dichiara lei stessa. “Dopo le consiglio una cosa”, risponde la Fagnani, facendo riferimento probabilmente a qualche farmaco gastrointestinale. La spontaneità dell’intervista la rende assolutamente genuina ed esilarante. “La maggior parte delle persone dicono che io metto ansia. Lo comprendo, perché vorrei spacciarne un po’ della mia”, ammette l’attrice romana.

Si ritiene, non fuori dal circoletto, ma proprio fuori dal giro: “Sono un outsider completa” e i provini le mettono angoscia, così come il giudizio: la vita secondo Giulia sembra terribile, ma almeno non ci si annoia mai! Eppure, a prescindere da ansia e angosce varie, l’attrice rimanda a tutt’altro: ti fa venire voglia di tornare a buttarti in mezzo ai festini universitari, pure se c’hai 84 anni! La vita di Giulia pullula di sensazioni incontenibili. Qualcuno la definisce “baby face”, e abbiamo ragione di credere che nessuna definizione le sia più affine. Le emozioni in Giulia sono giostre che invadono di adrenalina chiunque ci salga sopra. La Michelini è un pasticcio di colori che rompe la monotonia monocroma del servizio pubblico.

Ovviamente chi se non lei poteva avere delle visioni in Brasile e “verso Perugia”? D’altronde la sua sensibilità è capace di captare nuove inedite dimensioni della realtà. Sembra quasi aliena in un mondo assolutamente distopico. Ogni domanda è un parto, un enorme gigantesco “non lo so”. È caos che non vogliamo assolutamente mettere in ordine.