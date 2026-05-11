Paolo Ruffini ha rotto il caz*o? Per la "giornalista a rotelle" Valentina Tomirotti, si: "È tutto uguale. Fa pressione emotiva sui non disabili e ne esce da figo"

Ma perché un giudizio tanto negativo? Perché nella visione della Tomirotti, Ruffini si accrediterebbe come colui che ha "salvato" quei ragazzi: gli avrebbe dato insomma l'opportunità di "essere qualcosa" perché altrimenti, senza Ruffini, cosa potrebbero fare questi ragazzi? Tutto ciò, in una società che conosce poco la disabilità e ne è spaventata, il suo modo di fare show diventerebbe un modo per rassicurare gli altri, i non disabili, sul fatto di non essere come i ragazzi che sono in scena.

Di certo, un'opinione molto forte. Ma la Tomirotti va oltre: "Ruffini dovrebbe semplicemente agire per conto suo", in quanto se davvero gli interessano le questioni legate alla disabilità, allora dovrebbe ascoltare gli attivisti: non perché abbiano la verità in tasca, ma perché gli attivisti sono le persone che hanno a che fare con questa realtà da un punto di vista concreto. E se gli attivisti ti fanno capire di non essere contenti del tuo lavoro, anzi: "se ti dicono che hai rotto il caz*o", allora basta.

Secondo la Tomirotti in definitiva, quella di Ruffini non sarebbe vera inclusione, in quanto la disabilità viene usata come mezzo utile a rassicurare il pubblico e quindi, anziché scardinare un pregiudizio, finirebbe per rimarcarlo in maniera implicita.