Maneskin, reunion a Saremo 2027! E la carriera internazionale di Damiano da solista? Ufficialmente un flop!

Insomma, oltreoceano Damiano è rimasto più famoso per i titoloni delle cronache rosa, visto che Cameron è attrice quotatissima in patria, che per la musica che lì ha pur tentato di lanciare. Nonostante l'incessante comunicazione da spettinante e irrefrenabile successo, i numeri hanno parlato chiarissimo per tutto il tempo (e MOW ve li aveva già riportati qui). Dovevamo chiamarci Cassandra all'anagrafe, è così.

La reunion dei Maneskin che a rigor di logica potrebbero proporre all'Ariston un nuovo progetto discografico ensemble, resta comunque una buona notizia per chi li segue, ama e venera. Ma canteranno in italiano o in inglese? Magari Fiorello vorrà raccontarci qualcosa di più nelle prossime puntate de 'La Pennicanza', non ci rimane che attendere, fiduciosi. Spirava vento di ricongiungimento già da diversi mesi. O forse addirittura anni: nel 2025, per esempio, era giunta notizia che la bassista nonché dj Victoria De Angelis, con la sua società Davic Srl avesse raggiunto un bilancio di 167.120 euro, un successo commerciale che polverizza quello del sodale Damiano, fermo a 15.283 di utile della propria Humans 23 Srl. Presumibile, dunque, che con lo sbarco nelle Americhe der David, anno delle Signore 2025, la situazione non sia migliorata (granché): nonostante gli estremi e incontenibili 'Osanna eh' della stampa italiana, il disco 'Funny Little Fears' oltreoceano, ma pure in patria, se l'è magnato er gatto. E ora i Maneskin tornano insieme: per amicizia, per amore della musica suonata insieme oppure perché... je conviene?