Maneskin, reunion a Saremo 2027! E la carriera internazionale di Damiano da solista? Ufficialmente un flop!

Quindi Damiano torna a casa. Insieme a Marlena e tutto il resto del complessino, i Maneskin, con cui suonava insieme dai tempi del liceo e che aveva smollato per intraprendere una megalomane carriera internazionale da Harry Styles de' noantri. L'annuncio ufficiale arriva da Fiorello che sgancia questa bomba durante 'La Pennicanza'. Rivedremo insieme i quattro ragazzi vincitori del Sanremo del Covid proprio al prossimo Festival, così anticipa lo showman siciliano, con tanto di foto insieme a un 50 % della band (Damiano con coppola sulla capa incluso). Se ne allieteranno i fan di tutto il mondo - il trionfo all'Eurovision ne ha garantiti un bel po' alla band. Cotanto ricongiungimento oltre a essere motivo di gioia per gli affezionatissimi seguaci del quartetto 'rock' è pure ferale riconferma di un mero dato fattuale: Damiano David come solista non ha mai ingranato davvero la marcia e ora gli USA ce lo restituiscono ben volentieri, come nulla fosse successo. Infatti, malgrado la faraonica comunicazione del suo staff e della quasi totalità della stampa nostrana, non è mai stato un successo.
Almeno er nostro Damiano nel suo erasmus negli States ha trovato l'amore. Dopo gli anni al fianco della vulva-attivista Giorgia Soleri, s'è fidanzato con l'attrice Dove Cameron e i due saranno presto sposi. Probabilmente non ciò che il ragazzo romano lanciato da 'X Factor Italia' si aspettava partito alla volta degli Stati Uniti con un progetto discografico che lo voleva nuovo (per non dire replicante di) Harry Styles, ma è sempre bene guardare il bicchiere mezzo pieno. Andato per conquistar musicalmente le Americhe, se ne torna in patria col cuore innamorato e (magari) sarà per sempre sì, come canta Sal Da Vinci.
Insomma, oltreoceano Damiano è rimasto più famoso per i titoloni delle cronache rosa, visto che Cameron è attrice quotatissima in patria, che per la musica che lì ha pur tentato di lanciare. Nonostante l'incessante comunicazione da spettinante e irrefrenabile successo, i numeri hanno parlato chiarissimo per tutto il tempo (e MOW ve li aveva già riportati qui). Dovevamo chiamarci Cassandra all'anagrafe, è così.
La reunion dei Maneskin che a rigor di logica potrebbero proporre all'Ariston un nuovo progetto discografico ensemble, resta comunque una buona notizia per chi li segue, ama e venera. Ma canteranno in italiano o in inglese? Magari Fiorello vorrà raccontarci qualcosa di più nelle prossime puntate de 'La Pennicanza', non ci rimane che attendere, fiduciosi. Spirava vento di ricongiungimento già da diversi mesi. O forse addirittura anni: nel 2025, per esempio, era giunta notizia che la bassista nonché dj Victoria De Angelis, con la sua società Davic Srl avesse raggiunto un bilancio di 167.120 euro, un successo commerciale che polverizza quello del sodale Damiano, fermo a 15.283 di utile della propria Humans 23 Srl. Presumibile, dunque, che con lo sbarco nelle Americhe der David, anno delle Signore 2025, la situazione non sia migliorata (granché): nonostante gli estremi e incontenibili 'Osanna eh' della stampa italiana, il disco 'Funny Little Fears' oltreoceano, ma pure in patria, se l'è magnato er gatto. E ora i Maneskin tornano insieme: per amicizia, per amore della musica suonata insieme oppure perché... je conviene?