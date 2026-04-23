Pamela Genini e il cadavere decapitato: a casa Dolci capelli biondi in una botola. Ora l'abitazione è invasa dai carabinieri

La botola era chiusa. L'aveva sigillata il padre di Dolci con del fil di ferro. Dieci giorni prima del ritrovamento del capello, dice, avevano sostituito la grata originale con una copertura integrale. Il motivo, dichiarato, è che temeva che qualcuno potesse introdurre all'interno della botola la testa mozzata di Pamela. Dolci dice di essere un perseguitato, a cause delle sue accuse al fidanzato di Pamela, il suo assassino Gianluca Soncin.

Sul capello si professa tranquillo, “l'avrà portato il vento”, si difende. “Pamela ha i capelli castani e più lunghi, questo è un capello biondo, quasi bianco. Se dovesse essere un capello di Pamela, è pacifico che lei viveva in questa casa e dal giorno 28 ottobre nessuno è più entrato, se non giornalisti e simili. Non ho più abitato qua, e quindi non è più stata pulita”.

Intanto proprio ieri un video ha rivelato un uomo aggirarsi nella notte al cimitero di Strozza quel 23 marzo. Per ora sono pixel indecifrabili, che però nascondono i connotati dell'esecutore della barbara profanazione della salma di Pamela Genini. Dal buio del cimitero al buio della botola, inseguendo una testa sparita. A cosa serviva quella botola? Come ci è arrivato lì un capello? A chi appatiene? I carabinieri e la procura seguono il filo, ora toccherà calarsi nel buco per verificare la presenza di altre tracce potenzialmente rilevanti. Per illuminare con le torce quel buio che ancora ammanta la vicenda.