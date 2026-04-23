Hormuz, gas e benzina alle stelle e stop crociere: preparatevi alla vacanza Checco Zalone (in Molise dalla vecchia zia)

Le navi in questione sequestrate dall’Iran sono la Epaminondas – di proprietà di una compagnia greca, ma operata da Msc – e della Msc Francesca, battente bandiera panamanense. Due navi che hanno tentato la fuga dal blocco di Hormuz, navigando a poche miglia nautiche insieme alle altre che hanno attraverso lo Stretto di Hormuz il 18 aprile (la Msc Clara, la Msc Grace, la Msc Margrit XIII e la Msc Madeleine). Disattivato il transponder hanno successivamente riattivato la trasmissione del segnale Ais quando si trovavano al sicuro. La Msc Francesca e la Epaminondas erano fra queste, ma a differenza a delle altre sono state meno fortunate e sono state intercettate dalle forze militari iraniane. Che sia stato un caso la sfortuna per il gruppo Aponte, oppure una rappresaglia iraniana mirata? Secondo Massimo Minella su Repubblica questo è il dubbio che circola con insistenza negli ambienti internazionali dello shipping dato che il gruppo Aponte è il più grande colosso al mondo nel settore della logistica marittima, terza in quello delle crociere. Per rendervi l’idea Aponte, accanto a Blackrock ha comprato la maggioranza dei porti su entrambi i lati del Canale di Panama dalla cinese Ck Hutchinson per la modica cifra di 22,8 miliardi di dollari. Nonostante ciò, la sua importanza strategica per l’economia globale – e quindi dell’Occidente – è servita a trasformare le sue navi in un target dell’Iran.