Gli Usa vogliono sganciare una bomba atomica sull’Iran? L'aereo dell'apocalisse di Trump si è levato in volo poche ore prima dell'ultimatum a Teheran

La base di Offutt è il quartier generale dello Us Strategic Command. Parlare di apocalisse nucleare in Iran significherebbe iniziare a ragionare di escatologia piuttosto che di strategia militare e geopolitica, dunque un territorio del tutto inesplorato che ha a che fare piuttosto con la teologia, però ecco, cosa intende dire Trump quando minaccia di far tornare “all’età della pietra” l’Iran? Anche l’intervista di Guido Crosetto di stamani sul Corriere della Sera non trasmette grande ottimismo. “Hiroshima e Nagasaki non ci hanno insegnato nulla” ha detto il nostro ministro della Difesa che qualche tempo fa aveva confidato ai giornalisti di sapere cose che non lo facevano dormire la notte. “Io spero che tutti si rendano conto di quello che stiamo vivendo (…). E’ una situazione che non ha precedenti nella storia (…). Tempo ciò che già è drammatico possa precipitare ancor di più. Perché so che l’umanità ci ha dimostrato che non esiste limite alla follia. Lei pensi che sono esseri umani come noi quelli che hanno deciso che per far finire un conflitto fossero accettabili anche Hiroshima e Nagasaki”. E poi ancora, alla domanda del giornalista su una possibile minaccia nucleare: “Non voglio nemmeno pronunciare la parola. Il rischio è la follia e quello che stiamo vivendo è un conflitto dove ad azione corrisponde reazione ad un livello superiore”.