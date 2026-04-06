Vi ricordate la “manifestazione violenta” a Milano dei pro-Pal? Sono partite le denunce e i provvedimenti. La denuncia del poeta e militante Demetrio Marra: “Ci vogliono mettere all’angolo”. E ora parte la raccolta fondi dei collettivi

Marra aveva già parlato delle manifestazioni di quei giorni, con un articolo pubblicato su “Milano in movimento”. “Siamo a un punto di svolta epocale” ha dett, parlando del successo delle manifestazioni “Blocchiamo tutto”. Marra poi ha denunciato quella che chiama “una precisa e molto più pericolosa narrazione controrivoluzionaria messa in piedi dal governo”. Sui disordini in Stazione centrale dice: “Chi manifestava aveva bene in mente le parole d’ordine della giornata (“blocchiamo tutto”) e sapeva che in altre città (come Napoli e Roma) l’occupazione simbolica della viabilità ferroviaria, dopo qualche piripiglia, era stata permessa; chi avrebbe dovuto gestire l’ordine pubblico evidentemente no”.

Un eccesso di violenza che, secondo Marra, andrebbe difeso: “perché è stato proprio quell’eccesso a cogliere impreparato un intero ordine costituito e, dunque, a essere decisivo”. Una violenza che però non deve essere fine a se stessa ma guidata da un fine politico: in sintesi la pace in Palestina, il riconoscimento dello stato palestinese e la cessazione dei rapporti fra Italia e Israele. “Ne possiamo uscire, ne siamo fuori solo se agiamo politicamente e con determinazione, al posto di fare penitenza quando ci additano. Questo si traduce, anche, in una sospensione del giudizio delle pratiche di chi è al nostro fianco e osserva il medesimo orizzonte, in particolare di fronte a loro. Condannare ogni forma di violenza è il precetto morale attraverso cui il realismo capitalista segretamente impesta l’inconscio sociale per delegittimare ogni slancio verso il capovolgimento politico”.