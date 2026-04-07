“Ogni giorno moriamo di fame”. Wajih, 16 anni e la guerra infinita di Gaza nel racconto di un ragazzo: “Lo giuro, è stato Dio a salvarmi”

Dire che gli Stati Uniti sono nati su valori “giudeo-cristiani” e che la preghiera in guerra fa parte della tradizione… non giustifica nulla! Anzi, apre un problema ancora più grande. Perché, se davvero quei valori esistono, allora dovrebbero essere i primi a impedire i massacri e la distruzione, non a legittimarli. La fede, quella vera, mette limiti al potere. Dice “no” alla violenza ingiustificata. Protegge la vita. Se oggi, nel 2026, abbiamo bisogno di giustificare la guerra con argomenti di 250 anni fa… allora il problema non è la storia. È il presente.

Gaza non è più solo un conflitto. È una crisi umanitaria totale. È una generazione che cresce tra macerie, fame e trauma. Il mio amico Wajih è un ragazzo di 16 anni che scrive: “Every day we died”. E noi lo leggiamo. In tempo reale. Non è più una questione di informazione. È una questione di scelta. Sapere (e restare fermi) è una scelta. Ignorare è una scelta. Agire è una scelta.