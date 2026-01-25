Francia criminale su delfini e orche? Michela Morellato denuncia la Francia e l’Ue risponde

“Credo che quando un’ingiustizia è reale, vada affrontata nelle sedi che possono davvero cambiare le cose. Non perdo la speranza e sono felice di aver potuto aiutare nel mio piccolo. Insieme possiamo fare la differenza. Ogni parola conta. Ogni piccolo gesto conta.” ha scritto su Instagram dopo aver depositato la denuncia. Con questa Michela Morellato ha richiesto in primis un'ispezione urgente del parco, poi una procedura di infrazione contro la Francia per violazione delle normative europee sull'ambiente e sugli animali e infine l'ordine immediato di trasferimento degli animali in delle strutture certificate.

Qualche giorno fa è arrivato il primo segnale delle istituzioni. In una lettera di risposta da Bruxelles il Parlamento ha detto di aver registrato l'istanza e di averla trasmessa al comitato apposito, che la esaminerà per prendere una decisione in merito. Il prossimo step sarà ora la verifica di ammissibilità dell'istanza, che porterà poi all'eventuale trattazione. Un piccolo passo verso la salvezza delle orche di Marineland.