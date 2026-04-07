Il retroscena dietro la foto di Michael Jackson e una delle presunte vittime di cui tutti stanno parlando. I Cascio accusano il cantante di abusi sessuali e una fonte vicino alla “vera famiglia” del re del pop ci ha raccontato tutta la storia dall’inizio

Gli Epstein file hanno reso chiara una cosa: che i salotti dei miliardari sono popolati da persone viscide. Colpevoli o innocenti, amici stretti di Jeffrey Epstein o solo conoscenti non importa. Chi era lì farà i conti con la propria coscienza. Al di là dei giudizi dei tribunali. È un mondo fatto di perversione. Gli ospiti del finanziere americano sfruttavano la sua influenza per vivere oltre la legge. Tanti minori, bambine e bambini hanno subito conseguenze gravissime per quei vizi. I file desecretati sono milioni. Restano da chiarire tante cose. Tra i nomi emersi c’è anche quello di Michael Jackson. Per ora, lo diciamo chiaramente, il re del pop non è finito in nessun processo che riguarda direttamente lo scandalo Epstein.

Ma nel corso del tempo Jackson è stato coinvolto in altre questioni legate a presunti abusi su minori. E adesso sul Daily Mail esce questa foto, ottenuta anche da MOW mesi fa ma che la nostra fonte ci ha chiesto di non pubblicare in Italia. Nella foto si vede uno dei bambini della famiglia Cascio seduto sulle gambe di Michael Jackson in una casa privata. La foto non prova nulla, ma per capirne l’importanza dobbiamo partire dall’inizio di questa storia. La persona con cui abbiamo parlato, vicina sia alla famiglia Cascio che a Michael Jackson, ci ha raccontando tutta la storia dall'inizio, parlandoci anche delle illusioni che il rapporto tra il re del pop e questa famiglia aveva alimentato nel corso degli anni.

Nel 2003 uscì il documentario Living with Michael Jackson, in cui vennero mostrate immagini di Michael Jackson e un ragazzo, allora minorenne, Gavin Arvizio. I due si erano conosciuti all’inizio del 2000, quando Gavin aveva dieci anni ed era ricoverato in ospedale per un cancro aggressivo. Dopo l’uscita del documentario Jackson venne arrestato e nel 2005 Gavin confessò tutto in tribunale, avviando una causa che si chiuderà, tuttavia, con l’assoluzione del cantante.