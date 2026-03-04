Come sono i videoclip delle canzoni di Sanremo? Lo abbiamo chiesto al regista dei cantanti Giacomo Triglia

È finito Sanremo, le luci si sono spente, i festini bilaterali finiti, i meme smettono di correre e gli outifit dimenticati. Cosa rimane quando finisce il rumore? Restano le canzoni. Diciamocelo chiaramente: non c’è stato quest’anno un pezzo che ci facesse urlare al capolavoro. Adesso inizia la vera selezione naturale. Quella su Spotify, nei passaggi in radio, nelle playlist e poi entrano in gioco loro: i videoclip. Perché una canzone può anche sopravvivere da sola, ma è l’immagine che decide se resterà nella memoria e diventare racconto. Un brano mediocre può diventare magnetico se trova l’immagine giusta mentre un brano forte può diventare iconico se quell’immagine ne amplifica l’identità. Ho guardato tutti i videoclip di questo Sanremo e ho stilato la mia personalissima top five, niente classifiche, niente oro, argento e bronzo. Ho fatto alcune domande a Giacomo Triglia su aspetti che mi hanno incuriosito in questi video. Giacomo Triglia ha oltre duecento videoclip all’attivo, firmati per artisti che hanno attraversato generazioni diverse: da Jovanotti ai Måneskin, da Lucio Dalla a Ligabue, da Ornella Vanoni a Brunori Sas, fino a Eros Ramazzotti, Levante, Francesca Michielin, Samuele Bersani, J-Ax, Annalisa, Irene Grandi, Eugenio Finardi.