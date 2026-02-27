I premi Oscar ai tempi degli Epstein files e Donald Trump. Sapete perché Hollywood non parla del più grande scandalo sui potenti del mondo scoppiato quest'anno?

Dici Epstein files e la mente corre anche alla Notte degli Oscar che si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles fra domenica 15 e lunedì 16 marzo. Dopo tutto questi files un merito potrebbero averlo: instillare un bonus di curiosità in un convegno di lobbisti che, nella secolare storia del premio, hanno spesso ignorato film poi divenuti classici. “Gente comune” preferito a “Toro scatenato” (1980), “Shakespeare in love” a “Salvate soldato Ryan” (1998). E così via. Ma la lista è lunga e la vita troppo breve per inabissarci in elenchi monstre.

Quest’anno, però, l’establishment atteso sul red carpet potrebbe mostrarsi con un velo d’imbarazzo in più. Già ai Golden Globes dello scorso gennaio, la comica Nikki Glaser aveva colpito con ironia chirurgica: “Non riesco a credere alla quantità di celebrità che abbiamo in questa sala stasera. È pazzesco. Ci sono così tante star di primissimo livello. E per “star di primissimo livello” intendo persone che sono su una lista di serie A che è stata pesantemente secretata. E quest’anno il Golden Globe per il miglior editing va… al Dipartimento di Giustizia. Congratulazioni”. La parola chiave era “redacted”: secretato, censurato. Perché erano (e sono tuttora) secretati tantissimi file provenienti da quella fogna a cielo aperto che va sotto il nome di Epstein files. Glaser, sul finale, aveva poi stemperato tutto celebrando il grande talento dei presenti, ma intanto la battuta l’aveva fatta. Ben diverso il tono usato da Ricky Gervais cinque anni prima. Ironizzando su “After life”, la sua serie tv, disse: “Attenzione spoiler: la seconda stagione è in arrivo, quindi alla fine ovviamente (il protagonista, nda) non si è ucciso, proprio come Jeffrey Epstein. Zitti, lo so che è vostro amico, ma non mi importa”. E ancora: “Vi definite woke, ma le aziende per cui lavorate… voglio dire, incredibile: Apple, Amazon, Disney. Se l’Isis aprisse un servizio di streaming, chiamereste il vostro agente, non è vero? Se stasera vincete un premio, non usatelo come piattaforma per fare un discorso politico, d’accordo? Non siete nella posizione di fare la morale al pubblico su niente. Non sapete nulla del mondo reale: la maggior parte di voi ha passato meno tempo a scuola di Greta Thunberg”.

Battute da Globes, certo, ma in prima fila al Dolby Theatre ci sarà la stessa crema. La crème de la crème. Un’élite abituata al consenso e all’idolatria. Che stavolta, va enfatizzato, si riunirà all’ombra degli Epstein files.