“Prima che” Nayt arrivasse a Sanremo 2026 aveva già dimostrato di cosa è capace il rap quando, invece di fare rumore, sceglie il silenzio. Sarà l’erede di Lucio Corsi all’Ariston?

Ma ciò che rende Nayt davvero unico è la coerenza tra vita e musica, tra pensiero e parola. Ogni verso è costruito come una riflessione, e ogni canzone diventa un piccolo viaggio dentro la psiche di chi ascolta. In “Prima che” si percepisce un artista che non racconta soltanto se stesso, ma prova a dare forma ai dubbi, alle paure e alle tensioni di un’intera generazione. È una musica che invita alla riflessione, che non offre soluzioni facili né rime consolatorie: invita invece a guardarsi dentro, a interrogarsi, a sentire la fragilità come parte della propria forza. L’album stesso si prospetta un manifesto di ricerca. Lo si poteva intuire già ad ottobre 2025, quando l’artista ha rilasciato il primo singolo, “Un uomo”, che parla delle contraddizioni dell’individuo, anticipando il concept dell’album. Nayt naviga tra le differenze dell’essere, tra il desiderio di connessione e la consapevolezza della solitudine, tra rabbia e necessità di fermarsi, tra la velocità della vita contemporanea e il bisogno di pause interiori. In questo senso, Nayt costruisce un ponte tra il rap più tecnico e la poesia contemporanea, dimostrando che un artista può parlare di sé senza chiudersi nel proprio ego, ma aprirsi agli altri con onestà e delicatezza, donandosi al pubblico e oltrepassando i limiti della propria introversione. Lo spazio che il liricista si sta guadagnando, passo dopo passo, è la prova del fatto che la gente ha ancora bisogno di “musica pensata” e che oltre i selfie e i lustrini c’è una sostanza umana che vuole essere scoperta, che pretende di essere captata. In un Festival spesso dominato dal rumore e dalla teatralità, Nayt è la voce silenziosa che brilla costante e chi sa ascoltare trova in lui uno specchio sincero della propria generazione. L’anno scorso è stato Lucio Corsi a sorprendere ogni previsione, classificandosi secondo; quest’anno potrebbe essere Nayt quella voce fuori dal coro che ci zittisce e ci lascia soli con noi stessi per 3:18 minuti. E che questo gli garantisca il podio o meno, è poco importante. La verità di Nayt ha già vinto.