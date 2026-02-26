Ma cosa sono i “festini bilaterali” a Sanremo 2026 di cui parla (e si lamenta) Elettra Lamborghini?

Il tormentone di Sanremo 2026
Meno male che c’è Elettra Lamborghini. Altro che Sal Da Vinci, il vero tormentone di questo Festival di Sanremo 2026 è suo: i “festini bilaterali” che la tengono sveglia di notte. Ma non solo. Cosa siano questi festini bilaterali non è solo la frase più ripetuta dai festivalieri – conduttori, cantanti, giornalisti e pubblico – ma è anche un mistero. Prima si è pensato fossero festini fluidi nelle camere dell’Hotel De Paris, dove Elettra alloggia al quarto piano. Poi, quando ha detto: “Ragassi, ma io scendo in ciabatte e dico di smetterla”, si è capito che i festini erano nei locali vicino all’hotel, in particolare Villa Noseda, dove ogni notte si fanno festini vari.
"Bilaterali" in che senso?
Quello che ancora non si capisce bene è il “bilaterale”, non solo perché è riduttivo rispetto alle lettere LGBTQIA+, ma anche perché io ci sono andato e non mi è sembrato un locale particolarmente “oriented”. L’altra spiegazione è che la bilateralità stia per “stereo”: cioè, oltre alla Noseda, ci sarebbero anche altri locali che fanno festa con la musica alta fino a notte fonda. Per intervenire, Elettra Lamborghini ha anche lanciato la sua campagna “collezione di megafoni”. Basta presentarsi all’Hotel De Paris con un megafono e dire la parola d’ordine alla reception (che è “megafono”), Elettra Lamborghini riceverà il megafono e avrete la possibilità di farvi la foto con lei.
Le dimensioni contano
In ogni caso, Elettra Lamborghini la vorremmo sempre, da ora in poi, a Sanremo. Come conduttrice, come coconduttrice, all’Ariston, al PrimaFestival, al DopoFestival, dove volete voi: ogni volta che apre bocca combina il finimondo. Mentre Ema Stokholma la intervistava, Elettra è rimasta sbalordita dalle dimensioni di Can Yaman, così ha esordito: “Ma avete visto Can Yaman quanto è grosso? E' un toro. Sembra un armadio. È davvero grosso”. La Stokholma, alla parola “grosso”, ha iniziato a ridere, ed Elettra, come se stesse chiedendo un caffè al bar, ha chiesto a Ema: “Te lo fic*hi?”.
Bombate democristiane
Elettra ci tiene anche aggiornati sulle sue attività di coppia (molto sanremesi-democristiane perché sancite dal sacro vincolo del matrimonio, amen): “Sì, mio marito è qua (si tratta di Afrojack), ma non mi va di bombare, sono stanca. Se poi mi spompa non riesco a cantare”, il tutto mentre teneva un microfonone in mezzo alla scollatura. E niente: se ne impipa di tutti, è sveglissima, ha un accento perfetto per le cose che dice e sembra un Fiorello al femminile.