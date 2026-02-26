“Tutti a fare la pagelle di Sanremo: è come vedere un sommelier che recensisce la mer*a”. Francesco Baccini spara a zero sul Festival: “Le canzoni non si scrivono in dieci. Prima frequentavo De André, Jannacci e Freak Antoni. Pensa ora che due pal*e”

Con Francesco Baccini, cantautore libero e anarchico, tastiamo lo stato di salute del Festival di Sanremo, e con esso di tutta l'Italia. Fra cantautori del passato e finti cantautori del presente, almeno secondo Baccini, il Festival è lo specchio della crisi culturale del Paese. Ci spiega tre cose su di lui: perché partecipò a Sanremo, perché non gli interessano i cantanti ma i cantautori e perché rifiutò un contratto da un miliardo di lire pur di rimanere fedele a se stesso. Chi lo farebbe oggi?

Chi segue Sanremo ha la FOMO [fear of missing out, e cioè la spinta a dover seguire quello che fanno tutti, come guardare il Festival, ndr]?

Certo, è esattamente il contrario di ciò che succedeva durante la mia adolescenza: noi puntavamo a fare l’opposto di ciò che fanno tutti. Una volta Bennato ha sintetizzato bene questo discorso con un grafico. Diceva: “Quando scende il livello culturale medio, il Festival di Sanremo sale. Quando sale il livello culturale medio, il Festival di Sanremo, scende”. Fine.

Quindi Sanremo = livello culturale ai minimi storici?

Sì, ed è il motivo per cui Sanremo non mi interessa. Purtroppo il livello culturale medio in questo Paese è ultimo nel mondo. Noi siamo al primo posto nella non comprensione di un testo scritto, la gente non capisce i testi che legge. Se oggi dici a qualcuno che è ignorante si incazza, quando definivi ignorante qualcuno una volta stava zitto, perché lo sapeva di esserlo e se ne vergognava, cercando poi di rimediare. Oggi se hai un po' di cultura devi fingere di non averla, sennò ti accusano di pesantezza. Oggi tutti fanno le pagelle: è come vedere un sommelier che guarda la merda e dice: “Quella lì è un po' più gialla, quella lì è un po' più corposa”, ma alla fine sempre me*da è. In ben 76 Festival le canzoni che salvi sono pochissime. Almeno una volta c’era qualche outsider.

Pensi davvero che non ci sia nessun outsider quest’anno? C’è qualcuno che reputi essere “vicino a te” tra i colleghi in gara?

Non mi interessa, la musica che ascolto e che mi piace non è mai andata al festival. I cantanti, poi, non mi sono mai interessati, la mia formazione musicale è un’altra; sono arrivato ai cantautori ascoltando Jannacci, De Andrè e Dalla che mi hanno fatto capire che nella canzone quello che conta è il testo, se c’è la melodia anche meglio, ma i cantautori la buttano sulle parole. Vicino a me non c’è nessuno, io sono un highlander che ha attraversato gli anni senza farsi scalfire da quello che succedeva. Io frequentavo De Andrè, Jannacci e Freak Antoni degli Skiantos, ora che sono morti tutti, pensa che due coglioni che mi faccio. E poi in gara non ci sono cantautori. Mi può interessare vedere uno scultore che fa le statuette col pongo?