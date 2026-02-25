Ma davvero Sanremo e Tim hanno usato l’intelligenza artificiale per trasformare Carlo Conti e il pubblico in papere? Sì e c’è un motivo che loro hanno capito e voi no

bbassare la qualità, mettersi al livello dello spettatore medio (ma voi lo avete visto, lo spettatore medio?), accarezzare gli intestini che digeriscono la cena, cullare tra la bavetta che scende dall’angolo della bocca e un improvviso ronfare in quattro quarti. Ormai è certo: l’abbassamento soporifero della qualità di TUTTO non è un caso, non è incapacità: è studiato e perseguito scientemente. Lo prova l’uso, a Sanremo, dell’intelligenza artificiale curata dalla TIM, perché le cose sono due: 1) o anche in TIM si viene assunti per raccomandazione politica e quindi sono incapaci 2) oppure l’uso bimboinchiesco dell’IA è voluto. Le paperocchie impastrocchiate che sono apparse sullo schermo sembravano fatte con la versione base (non a pagamento) di una qualsiasi app scarsa di intelligenza artificiale. Forse Sanremo non vale neanche un abbonamento di venti euro, ma ci sembra difficile.