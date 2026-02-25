“La famiglia e il tricolore perché se li è presi la destra? Dov’è la sinistra? La lotta si fa dal basso verso l’alto”. J-Ax arriva nello spazio di MOW e spacca Sanremo. L’intervista del direttore

Perché in Italia la legalizzazione delle droghe leggere non potrà mai essere affrontata? Perché prima di farlo bisogna partire dall’educazione, altrimenti finisce come in Thailandia. Sei d’accordo?

«Sì, poi io distinguerei. Non so se sono per la legalizzazione di tutte le droghe. Certo sono per rivedere le leggi sul possesso: secondo me uno che ha una dipendenza non può essere punito come un criminale. In un Paese con così tanti alcolizzati funzionali è quasi stupido che la cannabis non sia legale, perché è scientificamente provato che fa meno danni dell’alcol ed è meno potente dell’alcol. Quindi, al posto di finanziare una microcriminalità, anzi una grande criminalità, facciamo in modo che la venda lo Stato. E poi quei soldi li investiamo in programmi per recuperare la gente dalle dipendenze».

Però guarda che è tutto molto ribaltato. Di sicuro non sono uno di destra, però tengo moltissimo al valore della famiglia. Adesso se lo dici sei fascista...

«Allora voglio dire una cosa alla sinistra che mi ha triggerato in una maniera incredibile. Non capisco perché abbiano lasciato che la destra si appropriasse della famiglia come tool promozionale. Perché la famiglia è forse l’ultimo baluardo per fottere il sistema. È il tuo welfare personale. Sei meno attaccabile, ad esempio, dalla banca. È un cuscinetto morale ed economico, e in più è un’unità che permette a più persone di vivere pagando una casa sola, delle tasse su una casa sola... È l’ultima tua difesa verso lo Stato che poi si prende possesso della tua vita privata».

Anche i simboli, il tricolore, il patriottismo. Amare la nazione è una cosa diversa dal nazionalismo.

«Il patriota dice: “L’Italia è di chi ci è nato”. Io dico: “L’Italia è di chi la ama, non di chi ci è nato”. Però vedi, questa è una distorsione del concetto di patriottismo. Io comunque sul palco di Sanremo porterò bandiere. Perché quella bandiera è anche mia. È di mio nonno che ha combattuto in guerra, dei miei zii che hanno fatto i partigiani ed è pure di un altro mio zio che ha sbagliato ed ha combattuto dall’altra parte».

Si parla tanto di muri, di fermarli nei porti, di non farli arrivare. Io sono per una cosa di cui non parla nessuno: la legalizzazione dell'immigrazione. È un concetto potentissimo, la gente si mette le mani nei capelli e dice: “No, arrivano a frotte!”. Ma in realtà da tutto il mondo arrivano in Italia senza problemi, tranne che da una parte precisa del mondo. Questo è razzismo.

«Un’altra stron*ata che ti dicono per non farti pensare è che poi devi competere nel mondo del lavoro con un numero di persone che in realtà è totalmente funzionale e gestibile. Ma non pensi che se poi apri un’attività devi competere con multinazionali a cui è permesso di sottopagare in Cina, a cui è permesso di importare qui senza pagare dazi e di competere con il tuo negozio artigianale. Questa è la vera cosa che dovrebbe farti arrabbiare, non quello che arriva e magari fa un lavoro che tu non vuoi più fare o non vuoi far fare ai tuoi figli».