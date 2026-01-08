Ma perché Amnesty se ne sbat*e delle proteste in Iran? Parla di Gaza tutti i giorni ma si dimentica della (quasi) guerra civile a Teheran: ma i diritti dei popoli non sono sempre da tutelare?

L'account dedicato alle questioni iraniane, Amnesty Iran, ha twittato qualcosa sulle proteste il 2 gennaio, ossia quasi cinque giorni dopo che tutti i media del mondo stavano raccontando dei violenti scontri tra i manifestanti iraniani e le forze governative. “Amnesty International è allarmata dalle notizie di manifestanti uccisi in Iran. Le autorità iraniane devono rispettare i diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica e astenersi dall'uso illegale della forza. @amnesty sta indagando e sostiene le richieste di verità, giustizia e riparazione”, ha scritto la ong. Nel giorno dell'Epifania è arrivata la denuncia dell'attacco dell'ospedale di Ilam con tanto di grafica. Tanto (o poco, dipende dai punti di vista) è bastato per far incaz*are il popolo dei social. Lo stesso che ha assistito a una fitta campagna mediatica istantanea sulla guerra a Gaza e che adesso si sente “tradito” da Amnesty, reo – secondo molti utenti – di non aver dato il giusto spazio alle proteste iraniane. “La storia ricorderà che per 5 giorni i manifestanti pacifici in tutto l'Iran hanno dovuto affrontare munizioni vere, arresti mirati, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua, mentre Amnesty è rimasta in silenzio. Invece, hanno twittato sui combustibili fossili, sul razzismo sistemico e sui progetti rinnovabili che minacciano i pastori di renne”, ha fatto notare Hillel Neuer, direttore esecutivo della Ong Un Watch. In effetti, l'account principale di Amnesty non ha parlato minimamente di Iran se non dopo che la fase più acuta delle proteste era stata pressoché ignorata.